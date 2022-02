Lecco Calcio a 5. L’U19 espugna Crema e si conferma prima della classe

I ragazzi di mister Parrilla vincono per 5 a 3

CREMA – Il Lecco si conferma leader incontrastato del girone B del Campionato Nazionale Under 19 andando a espugnare il campo del Videoton Crema per 5-3. Ennesima ottima prestazione per i ragazzi di mister Pablo Parrilla, considerando anche le numerose defezioni con De Donato, Mottes e Cotrufo ai box per infortunio e Mentasti in campo con un ginocchio malconcio. Una situazione di emergenza che ha costretto il tecnico argentino ad affidarsi a diversi ragazzi dell’Under 17. Ottime le loro risposte. I blucelesti si dimostrano così più forti anche della malasorte e centrano l’11^ vittoria in campionato in altrettante gare disputate.

La cronaca della gara si apre al 7′, quando Mentasti sblocca il risultato finalizzando un bel triangolo con Foti. Il Videoton ribalta poi il risultato portandosi avanti 2-1, ma al 13′ ci pensa capitan Matias Parrilla a riportare la sfida in parità.

Al 4′ della ripresa il Lecco torna in vantaggio con lo stesso Parrilla, bravo a sfruttare un rimpallo favorevole in area di rigore avversaria. Il Videoton non demorde e sfiora il pareggio colpendo due traverse e un palo. Nel finale mister Porceddu prova anche la carta del portiere di movimento, ma viene punito da Mareska, capitano dell’Under 17 bluceleste, che sigla il 4-2 ospite. Passano pochi secondi e i padroni di casa accorciano sul 4-3, prima del definitivo 5-3 firmato ancora dal giovanissimo Mareska.