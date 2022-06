Lecco Calcio a 5, mister Pablo Parrilla confermato in panchina

Una conferma mai messa in dubbio da parte della società e che ora è ufficiale

“Da questo terzo anno a Lecco mi aspetto di continuare a crescere insieme alla società”

LECCO – Ormai in archivio la splendida stagione sportiva 2021/22, in casa Lecco Calcio a 5 è tempo di iniziare a pensare alla prossima, ponendo le basi per nuovi successi e nuove soddisfazioni. Il primo step verso un’annata del genere è la conferma in panchina di mister Pablo Parrilla, che continuerà a guidare la prima squadra di Serie A2 e a occuparsi del sempre più florido settore giovanile bluceleste. Una conferma mai messa in dubbio da parte della società e che ora è ufficiale.

“Non sono contento, di più, super contento – commenta soddisfatto il tecnico argentino -. Da questo terzo anno a Lecco mi aspetto di continuare a crescere insieme alla società. Vogliamo vivere un altro anno da protagonisti e per riuscirci abbiamo tante cose da fare per migliorare un Lecco che vuole arrivare ancora più in alto di quanto fatto nell’ultimo campionato”.

Il primo, fondamentale, tassello per il puzzle del Lecco versione 2022/23 è quindi stato messo e ora società e allenatore sono al lavoro per costituire la rosa di giocatori che affronterà la stagione. Il nuovo regolamento comporterà inevitabilmente delle novità per quanto riguarda il rapporto numerico tra stranieri e formati in Italia e proprio su questo aspetto il direttore generale Marcello Maruccia si sta adoperando per portare in bluceleste dei veri e propri colpi di mercato.