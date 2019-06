Lecco Sport Experience. Al Bione la finale della “Coppa del Lago”

La terza edizione della Coppa del Lago fa il pieno di iscritti.

Venerdì si sono giocate le finali, ecco i risultati

LECCO – Si è conclusa venerdì la terza edizione della “Coppa del Lago”, torneo giovanile rivolto alle categorie di Esordienti, Giovanissimi ed Allievi organizzato dell’Associazione Maratona del Calcio ed inserito nelle proposte del Lecco Sport Experience, presso il centro sportivo Comunale Bione.

Alla manifestazione hanno aderito 48 squadre, 16 per categoria, più di ottocento ragazzi compresi tra i 10 ed i 16 anni. Un vero successo di partecipazione che permetterà alla “Coppa del Lago” di consolidarsi e migliorare la già ottima proposta, contando l’anno prossimo di un centro Sportivo rinnovato ed arricchito dal nuovo sintetico che sarà realizzato durante questa estate.

I risultati:

CATEGORIA ESORDIENTI MEMORIAL CLAUDIO BRIVIO

1°/2° Lecco 1912- Olginatese = 0 -2

3°/4° Nibionnoggiono – Civate = 3-5 (ai calci di rigore)

CATEGORIA GIOVANISSIMI MEMORIAL MATTEO PENSOTTI

1°/2° Cisanese- Casateserogoredo = 7-6 (ai calci di rigore)

3°/4° ColicoDerviese – Zanetti = 1-0

CATEGORIA ALLIEVI TROFEO ALDE

1°/2° ColicoDerviese – Aurora San Francesco = 2-1

Le premiazioni (foto)

Un evento sportivo che cresce di anno in anno

“Ringrazio tutti gli atleti, gli allenatori e le società che hanno aderito. Sono state tre splendide settimane di sano Sport e divertimento – commenta il coordinatore della manifestazione Giovanni Dossi – Il livello tecnico della competizioni è cresciuto, cosi come le adesioni. Ben tredici squadre in competizione arrivavano da tornei regionali, il che fa capire che l’asticella si è alzata. Contiamo nelle prossime edizioni di migliorarci e strutturarci per offrire a Lecco un torneo giovanile estivo di livello che ormai manca da tempo”.

“Sono state tre settimane impegnative, ma è stato bello vedere tanti ragazzi divertirsi in campo – sottolinea Luca Dossi presidente dell’associazione del Calcio e coordinatore del Lecco Sport Experience – La coppa del Lago è una delle proposte centrali del Lecco Sport Experience e si vuole farla crescere insieme a tutta la manifestazione. Quest’anno abbiamo notato un migliore affluenza di pubblico a testimonianza che la proposta si sta consolidando e diffondendo. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno dato una mano per la buona riuscita ed alla Amministrazione Comunale che ha creduto nel nostro progetto”.