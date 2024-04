L’U14 dell’Alpiyò Volley Colico chiude la stagione al 2° posto

Grande risultato per le giovani pallavoliste lecchesi

SONDALO – Intesa giornata di sport nella palestra di Sondalo domenica, dove si sono tenute le finali del campionato provinciale di pallavolo femminile under 14 al quale ha preso parte anche la Alpiyò Volley Colico.

Per le lecchesi grande risultato che archivia la stagione con un eccellente 2° posto. Sul podio la Pallavolo Alta Valle vincitrice e sul terzo gradino del podio la Nuova Sondrio Sportiva Volley.

Protagoniste della grande stagione, insieme al coach Remo Mazzocante, sono state: Alice Fascendini, Angela Afoso, Viola Posca, Alice Varriale, Angelica Rasero, Viviane Tarca Gnakpotchi Silvia Bergamini, Giorgia Ottelli, Elena Paradisi, Sofia Mazzoccante, Gaia De Angelis, Eva Rizzi (K) e Giulia Bergamini.

Da parte della società il grazie al “caloroso tifo, non solo dei genitori, ma anche di chi ci ha sostenuto nonostante vestisse una maglia diversa dalla nostra”, quindi un ringraziamento “a tutti gli sponsor che ci sostegno”.

A fare gli onori di casa, domenica, è stato l’assessore allo Sport di Sondalo Paolo Menini che ha collaborato alla realizzazione della giornata, insieme ai vertici della FIPAV provinciale che hanno sottolineato l’importanza di avere a disposizione una struttura completamente rinnovata, come quella di Sondalo, per disputare i tornei e che ben si presta per accogliere anche i ritiri di squadre blasonate.