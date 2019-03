Ottime prestazioni per gli atleti dello Sci Club Lecco

Si sono conclusi oggi i campionati Regionali Allievi e Ragazzi del Comitato FISI Alpi Centrali

SANTA CATERINA VALFURVA – Conclusi i campionati Regionali Allievi e Ragazzi del Comitato FISI Alpi Centrali che si sono svolti sulle nevi di Santa Caterina Valfurva da giovedì a oggi, domenica.

Per lo Sci Club Lecco ottime prestazioni e su tutte brilla quella di Luca Ruffinoni che si è laureato Campione Regionale Ragazzi nello Slalom Gigante. Da evidenziare anche il podio, sempre nella categoria Ragazzi di Sofia Parravicini, 3^ nello Slalom Speciale.

Ma andiamo con ordine.

Nella gara di apertura di giovedì, in pista gli Allievi impegnati nel Super G.

Nella gara femminile la migliore per lo Sci Club Lecco è stata Eleonora Pizzi autrice di un’ottima prestazione che ha chiuso in 9^ posizione. più dietro Sofia Pasculli 68^.

A vincere il titolo regionale è stata Greta Angelini del Revolution Ski Team che ha fatto registrare il tempo di 50.34.

In campo maschile sfiora il podio un ottimo Mattia Zanni che chiude al 4° posto. Buona prestazione per Luca Bianchi 27° al traguardo, quindi Gabriele Bianchi 57°. A vincere il titolo Alberto Claudani dello sci club Val Palot con il tempo di 49.28.

Nello Slalom Gigante categoria Ragazzi di venerdì, nella gara in rosa grandissima prestazione per Sofia Parravicini che sfiora il podio chiudendo al 4° posto. Buona gara anche per Gemma Binelli, 20^ al traguardo. Quindi Maddalena Milani 36^, Aurora Cervini 43^, Charlotte Sciolla 59^ e Giulia Agazzi 65^

A vincere il titolo di campionessa regionale di specialità Ilaria Compagnoni dello sci club Val Palot.

Nella gara maschile, come anticipato, si laurea campione regionale di Slalom Gigante Luca Ruffinoni che centra il primo posto con il tempo di 55.33. Alle sue spalle Lorenzo Gerosa dello sci club Radici Group che chiude con soli 3 centesimi di gap dal neo campione regionale e terza piazza per il bormino Lorenzo Sambrizzi che chiude in 55”66.

Per il Lecco, ottima prova per Simone Santoro 11°, Alesandro Pizzi 14° e Nico Picech 16°. Bene anche Simone Tondale 30° e Riccardo Mariuzzo 32°; quindi, Alberto Corsini 55°, Alessandro Siani 69° e Giorgio Ferri 99°.

Sabato in pista sia la categoria Ragazzi con lo Slalom Speciale che la categoria Allievi con lo Slalom Gigante.

Nella categoria Ragazzi la migliore delle lecchesi è stata Sofia Parravicini che conquista una meritatissima medaglia di bronzo salendo sul terzo gradino del podio con il tempo di di 1’40.52. Molto bene anche Gemma Binelli che ha chiuso in 22^ posizione. Poco più dietro Aurora Cervini 36^. Quindi Giulia Agazzi 48^ e Charlotte Sciolla 55^. Sfortunata invece Maddalena Milani, squalificata.

A vincere il titolo è stata Francesca Maria Gatta con il tempo di 1’38.40, mentre al secondo posto è arrivata Angelica Bettoni dell’ASD Skiing (1’39.69).

Nella gara maschile per lo Sci Club Lecco il migliore è stato Simone Tondale che ha chiuso in 18^ posizione, tre posizioni dopo Simone Santoro (21°), Alberto Corsini 26°, Nico Picech 42°, Alessandro Siani 51°, Alessandro Pizzi 63° e Giorgio Ferri 75°.

Sul gradino più alto del podio è andato Enrico Scacchi dello sci club Amici di Madesimo (1’39.48).

Nello Slalom Gigante Allievi, al femminile altra ottima prestazione di Sofia Parravicini 7^ al traguardo. Sofia Pasculli chiude con un 59° posto.

Prima piazza per Martina Marangon del Revolution Ski Race.

Nella gara maschile il migliore tra i lecchesi è stato Luca Bianchi al traguardo in 17^ posizione, quindi Gabriele Bianchi 27° e Mattia Zanni 33°.

A vincere il titolo maschile è stato Pietro Motterlini dello Ski Racing Camp con il tempo di 1’49.89

Nell’ultimo atto di oggi, domenica, per la categoria Ragazzi tutti in pista per la prova di Super Gigante.

In campo femminile per lo Sci Club Lecco strepitosa Sofia Parravicini che con il tempo di 58”36 si è classificata al 5° posto. Più dietro Gemma Binelli 34^, Maddalena Milani 56^ Aurora Cervini 58^, Clelia Milani 60^, Giulia Agazzi 62^, Charlotte Sciolla 69^,

Nuova campionessa regionale è Ilaria Compagnoni (sci club Val Palot) con il tempo di 56”88.

In campo maschile un ottimo Luca Ruffinoni fa suo il 7° posto con il tempo di 57’40. Buona gara anche per Simone Santoro che ha chiuso in 12^ posizione e Nico Picech 14^. Più dietro Simone Tondale 34°, Alessandro Pizzi 40°, Alberto Corsini 57°, Alessandro Siani 67°, Giorgio Ferri 96°.

Il titolo di campione regionale di specialità va a Lorenzo Gerosa (sci club Radici Group) con il tempo di 56”27.