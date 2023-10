Morbegno in festa per il mitico Trofeo Vanoni, la Francia cala il poker di vittorie

Ben 141 terne maschile e 51 coppie femminile, in tutto 533 atleti in gara

Premana vince la staffetta Juniores con Andrea Bonacina, Emanuele Fazzini, Alessandro Gianola

MORBEGNO – Scommessa vinta per il Gs Csi Morbegno, il trofeo Vanoni di più non poteva fare: una giornata di festa per quasi 1000 persone. Dopo gli atleti più piccoli del Minivanoni, al via la 40^ edizione femminile, 51 coppie al via e dopo 47’05”90 a vincere è l’Atl Alta Valtellina con Elisa Compagnoni ed Elisa Sortini, dopo 30” la seconda coppia formata da Beatrice Bianchi e Samantha Galassi in 47’35”35 per La Recastello Radici Group. A chiudere il podio l’Irlanda con Sarah Mccormach e Aine Gosling 47’50”75, davanti alla Scozia 49’31”40, alla Slovenia 49’54”50, alla Gran Bretagna 50’35”35, al Galles 51’10”85, alla Polonia 51’44”14, all’Asd Castelraider 52’35”75 e al Gp Valchiavenna con 52’33”75.

Le lecchesi in gara

11^ Team Pasturo 53’35”85 Debora Benedetti-Aurora Invernizzi, 19^ Team Pasturo 58’19”15 Elena Caliò-Elena Rusconi, 30^ Pol Pagnona 1h01’55” Isabella Gandin-Eleonora Gandin, 33^ Pol Pagnona 1h01’02” Anna Busi-Barbara Conti, 34^ Team Pasturo 1h03’11” Roberta Caverio-Lisa Tizzoni, 40^ Cs Cortenova 1h05’50 Elisabetta Arrigoni-Silvia Ferrari, 43^ Ca Lizzoli 1h07’19” Vasilica Nastrut-Veronica Bassu, 53^ Pol Pagnona 1h17’14” Donatella Rota-Gabriella Artusi.

Nelle Promesse terzo posto per la Pol Pagnona

Sono le due gemelle Eleonora e Isabella Gandin della Pol Pagnona a concludere al terzo posto nella categoria Promesse con il tempo di 1h01’55.

I migliori tempi individuali femminili

Il miglior tempo è quello di Sarah Mccormack dell’Irlanda con 22’34”85, secondo tempo per Elisa Sortini dell’Atl Alta Valtellina con 22’43”0 e poi Beatrice Bianchi della La Recastello Radici Group con 23’19”35. Il miglior tempo lecchese è il 22° di Debora Benedetti del Team Pasturo con 26’44”90.

Al maschile la Francia cala il poker di vittorie

Nel 2022 aveva vinto il trofeo triennale e quest’anno hanno calato il poker di vittorie, stiamo parlando della Francia che ha infilato quattro successi consecutivi uno dietro l’altro. La terna francese ha battuto tutti in 1h32’00” con Boris Orlhac, Arlic Petit, Manu Meyssat. Al secondo posto gli inglesi Matt Knowles, Andy Douglas, Ross Gollan con 1h32’36” e al terzo posto i trentini della Sa Valchiese Alberto Vender, Luca Merli, Devid Carasani con 1h34’10”. Nella top ten con il 4° posto la Snowdon Race Team (Gb) con 1h34’46”, al 5° posto Unione Sportiva Aldo Moro con 1h36’32”, al 6° posto Gs Csi Morbegno con 1h38’10”, al 7° posto Gs Orobie con 1h39’12”, all’8° posto Us Malonno con 1h39’36”, al 9° Scozia con 1h40’00” e al 10° posto Galles con 1h40’23”. I migliori lecchesi sono stati Stefano Tavola, Stefano Villa, Dario Rigonelli con 1h42’59 dell’Osa Org Sportiva Alpinisti con il 16° posto.

20 le staffette lecchesi, tutti i risultati

17° Falchi Lecco A con Paolo Bonanomi, Luigi Pomoni, Simone Valsecchi con 1h43’04”, 23° Evolution Sport Team con Alessandro Ganino, Alessandro Paura, Stefano Mandile con 1h46’54”, 27° con Mirko Sanelli, Giovanni Gianola, Matteo Gianola con 1h49’22”, 30° Falchi Lecco B con Lorenzo Passoni, Gabriele Zanardi, Marcello Nicoletti con 1h50’18”, 32° Ca Lizzoli A con Giovanni Malugani, Giacomo Lizzoli, Roberto Artusi con 1h50’27”, 47° Team Pasturo A con Luca Bendetti, Tiziano Bertoldini, Mario Benedetti con 1h54’56”, 51° Falchi Lecco C con Gabriele Alippi, Dritan Driza, Marco Rosa con 1h56’24”, 56° Osa Org Sportivi Alpinisti B con Marco Rusconi, Stefano Ceroni, Matteo Riva con 1h56’52”, 57° Premana A con Nicola Gianola, Michele Gianola, Danilo Gianola con 1h57’05”, 73° posto Ca Lizzoli B con Fausto Iobizzi, Fausto Lizzoli, Stefano Isella con 2h00’53”, 81° posto Pol Pagnona A con Stefano Melesi, Claudio Tagliaferri, Fabio Buttera con 2h02’52”, 89° posto Team Pasturo B con Cristian Colombo, Massimiliano Meroni, Daniele Donadoni con 2h05’08”, 96° posto Cs Cortenova con Giovanni Sestito, Gianni Codega, Daniele Gianola con 2h08’08”, 106° posto Ca Lizzoli con Efisio Bassu, Daniele Aliprandi, Efren Lizzoli con 2h12’22”, 107° posto Pol Pagnona B con Gianbattista Muttoni, Pietro Riva, Giuseppe Bovino con 2h12’29”, 113° posto Team Pasturo C con Pietro Bertera, Marco Melchiorri, Paolo Colombo con 2h15’57”, 129° posto Pol Pagnona C con Daniele Tagliaferri, Diego Panzeri, Marino Tagliaferri con 2h27’25”, 133° posto Team Pasturo D con Giuseppe Canali, Vincenzo Fuoco, Maurizio Invernizzi con 2h30’45”, 137° posto Ca Lizzoli D con Luca Vitali, Marco Freddi, Giacomino Lizzoli con 2h35’14”.

Premana vince la staffetta Juniores

Andrea Bonacina, Emanuele Fazzini, Alessandro Gianola concludono in 2h03’31” e vincono la staffetta Juniores.

I migliori tempi individuali

Il miglior tempo è per Alberto Vender della Sa Valchiese A con 29’32”05, al secondo posto Manu Meyssat della Francia A con 29’35”00 e al terzo posto Andy Douglas della Gran Bretagna A con 30’39”05, il miglior lecchese al 20° posto Simone Valsecchi dei Falchi Lecco con 32’26”35.