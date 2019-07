La campagna abbonamenti bluceleste è scattata ufficialmente alle 10 di questa mattina

La squadra sarà in ritiro a Carenno da mercoledì 10 luglio

LECCO – Si è aperta alle 10 di questa mattina la campagna abbonamenti per assistere alle gare interne della Calcio Lecco 1912.

“Noi C siamo e Voi…”: è questo lo slogan che la società di via Don Pozzi ha scelto per richiamare i tifosi blucelesti a riempire il “Rigamonti-Ceppi” nel ritrovato campionato di Serie C. Dopo la stupenda cavalcata dell’ultima stagione, il presidente Di Nunno e tutto lo staff dirigenziale si augurano che il pubblico di fede lecchese continui a rappresentare il dodicesimo uomo in campo per la squadra allenata da mister Gaburro.

I prezzi settore per settore

La sottoscrizione degli abbonamenti avviene presso la sede di via Don Pozzi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, oltre che al sabato dalle 10.00 alle 12.30.

Questi i prezzi dei settori:

TRIBUNA D’ONORE: 500,00 Euro (posto unico)

TRIBUNA CENTRALE: 330,00 Euro (intero); 250,00 Euro (ridotto)

TRIBUNA LATERALE: 260,00 Euro (intero); 185,00 Euro (ridotto)

DISTINTI: 170,00 Euro (intero); 120,00 Euro (ridotto)

CURVA NORD: 100,00 Euro (posto unico)

La tariffa ridotta si applica alle donne, agli over 65 e ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni. I bambini dai 6 ai 12 anni pagano il solo costo della tessera, pari a 10,00 Euro.

Mercoledì parte il ritiro a Carenno

Come la scorsa estate la formazione bluceleste affronterà la prima parte della preparazione in ritiro a Carenno. Il ritrovo è fissato per mercoledì 10 luglio; gli allenamenti presso il centro sportivo comunale proseguiranno poi fino al 23 luglio. Nel mentre verranno disputate tre amichevoli sabato 13, martedì 16 e sabato 20 luglio.

Domenica 21 luglio, con orario ancora da definire, la squadra verrà presentata ai tifosi in piazza Garibaldi mentre altre tre amichevoli sono in programma martedì 23 luglio a Vercelli, sabato 27 luglio a Bellinzona e domenica 28 luglio ad Alessandria. Giovedì 1^ agosto il Lecco affronterà poi il Villa d’Almè Valbrembana (luogo ancora da definire).