Nel primo pomeriggio il passaggio a Lecco del Giro d’Italia Donne, che parte alle 11 da Colico

Strade chiuse per il transito della gara. Ecco gli orari delle chiusure

COLICO / LECCO – Si svolgerà oggi 7 luglio la 6^ Tappa del Giro d’Italia Femminile, che partirà alle ore 11.05 da Colico, attraversando a partire dalle ore 13:45 circa i territori di Oliveto, Onno, Valbrona, Mandello del Lario, Malgrate, Lecco, Lierna, Bellano, Dervio, Dorio e Colico.

A Lecco città il passaggio è previsto dalle 14.10 fino alle 14.37 circa. QUI LA TABELLA CON GLI ORARI PER TUTTI I COMUNI

Nel corso di una riunione svoltasi nello scorso mese di giugno in Prefettura, presieduta dal Prefetto Castrese De Rosa “sono state stabilite nel dettaglio le modalità di collaborazione di tutte le componenti a vario titolo coinvolte, necessarie a garantire lo svolgimento della gara in una cornice di massima sicurezza sia per gli atleti che per gli spettatori, coniugando le esigenze di safety e di security in una pianificazione integrata” spiegano dalla Prefettura.

“In particolare – aggiungono – sono state esaminate le problematiche connesse alle condizioni delle strade comunali, provinciali e statali lungo le quali si sviluppa il percorso di gara, il presidio degli incroci, la viabilità e l’interdizione al traffico dei centri urbani nonché le modalità di integrazione del piano sanitario locale con quello predisposto dalla Starlight SSD ar, società organizzatrice della manifestazione”.

Il Prefetto ha adottato l’ordinanza di chiusura temporanea al traffico delle arterie stradali interessate dal passaggio della carovana ciclistica per un periodo non superiore a 60 minuti prima del più veloce percorso e comunque fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile ”fine gara ciclistica’ al fine di contenere eventuali disagi agli automobilisti.