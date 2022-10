Il Salumificio Riva si fa superare in casa per 19-20

“Rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla prossima sfida”

MOLTENO – Una sfida importante per entrambe le formazioni, appaiate in classifica. A contare sono state anche le condizioni fisiche delle rispettive squadre, che rientravano in un contesto agonistico dopo la sosta di campionato dovuta agli incontri della nazionale. Sta di fatto che il Salumificio Riva Molteno si fa superare in casa dal Cassano per 19-20 (primo tempo 10-11) nel match valido per la sesta giornata di andata del campionato nazionale di Serie A2.

“La nota felice sta nel fatto di aver visto in campo De Angelis che, pur lontano dalle migliori condizioni, ha giocato per l’intera partita – ha detto il ds moltenese Matteo Somaschini -. Purtroppo fa male perdere così contro Cassano, considerato un derby. Non siamo mai riusciti a stare davanti, rincorrendo troppe volte l’avversario. Un Molteno, senza alcune pedine importanti, che comunque non ha mai mollato la presa, reagendo con carattere. Dispiace il fatto che, ritrovato il pareggio, abbiamo concesso un paio di contropiedi al Cassano, situazione che ci è costata la sconfitta. Rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla prossima sfida”.

Un match equilibrato dal primo all’ultimo minuto, con Cassano che nel primo tempo ha avuto un massimo di due reti di vantaggio, trovando a tredici secondi dal suono della sirena, la rete del 10-11. Nella ripresa i padroni di casa, sotto anche di tre reti (11-14 e 12-15) riescono a trovare delle reti importanti con Leonardo Colombo, Davide Tagni e Davide Campestrini, trovando il pareggio sul 15-15. Ospiti che si riportano sul +2 (16-18) al 50′ minuto. Altra reazione dei padroni di casa che trovano di nuovo il pareggio (19-19) attorno al 58’ con Riccardo Crippa. Ad un minuto e mezzo dal suono della sirena, il Cassano, segna la rete decisiva (19-20) con Molteno che spreca due occasioni per portare a casa almeno un punto.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Sala, Bonanomi 3, D’Aguanno, Riva, Tagni 3, L. Colombo 3, T. Crippa, Pizzala, R. Crippa 3, De Angelis 2, Beretta, Campestrini 4, Redaelli 1, Limonta, Randes.