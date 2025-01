Pallanuoto. Lecco e Buccinasco si dividono i punti

Pareggio 7-7 nella piscina di Novara

Tripletta per Mario Velsanto

NOVARA – Nella piscina di Novara la Pallanuoto Lecco e il Waterpolo Buccinasco si sono equamente divisi i punti in palio, pareggiando 7-7, nella sfida di Serie A2 del campionato Pallanuoto Italia.

A partire meglio è la formazione milanese che chiude il primo quarto in vantaggio (3-2) e allunga ulteriormente a inizio del secondo col gol di Candia. In meno di sei minuti però i lariani ribaltano il match, infilando nella porta avversaria quattro reti – doppietta di Mario Velsanto – e andando alla pausa lunga in vantaggio (4-6).

Le calottine blucelesti si inceppano nella ripresa e rischiano la beffa. Buccinasco impatta il match nel terzo quarto. Ancora Velsanto permette al Lecco di allungare ma il gol di Gargiulo a quattro minuti dalla fine dà ai meneghini il pareggio.

“Abbiamo iniziato un po’ con il freno a mano tirato, rincorrendo l’avversario – dichiara l’allenatore/giocatore Mario Velsanto – Bravi gli avversari che hanno sfruttato al meglio le occasioni create, un po’ meno noi che abbiamo sprecato la possibilità di portarci in vantaggio all’ultimo minuto della partita, non sfruttando due superiorità numeriche. Tutto sommato abbiamo giocato molto bene in difesa, da migliorare l’attacco”.

Nello stesso fine settimana hanno vinto anche gli U17 e l’U15, sconfitta la U13.

PALLANUOTO LECCO – WATERPOLO BUCCINASCO 7-7

PARZIALI: 2-3; 6-4; 6-6

LECCO: Velsanto (3), Preda (2), Campanari, Crippa.