Pallanuoto Serie B. Le ragazze della Pallanuoto Lecco sconfitte a Lodi

Sconfitta subita dopo una partita equilibrata

Doppietta per la lecchese Viola Caruggi

LODI – Si chiude con un’onorevole sconfitta il campionato di pallanuoto FIN di serie B della squadra femminile della Pallanuoto Lecco. Sabato 11 giugno le ragazze di coach Nicola Liberali hanno perso col punteggio di 8-5 nella piscina dello Sporting Lodi.

Il primo parziale vede le calottine blucelesti combattere alla grande (2-2). Purtroppo per coach Liberali i quarti centrali si rivelano fatali per la sua squadra: la Pallanuoto Lecco non riesce a segnare neanche un goal e ne subisce cinque, tre nel secondo quarto e due nel terzo. L’1-3 dell’ultima frazione serve solo a rendere meno amara la sconfitta (8-5).

“È stata una partita equilibrata – dichiara l’allenatore lariano – purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo le nostre dodici espulsioni temporanee, il doppio di quelle della squadra di casa».

SPORTING LODI – PALLANUOTO LECCO 8-5

PARZIALI: 2-2; 3-0; 2-0; 1-3

RETI: Caruggi (2), Sala, Formenti, Rizzi.