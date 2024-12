Pallavolo. La Picco Lecco vince contro Mondovì

La partita si conclude con una vittoria netta per 3-0

“Errori ce ne sono stati molti, ma anche tanti bei allunghi. Il secondo set è stato davvero coinvolgente”

LECCO – L’Orocash Picco Lecco torna alla vittoria dopo settimane di pausa, conquistando un netto 3-0 nella partita casalinga contro Mondovì. Le ragazze allenate da Coach Milano si impongono con autorità contro l’ex biancorossa Arianna Lancini e Livia Tresoldi. Una partita molto combattuta, con entrambe le formazioni che, soprattutto nel secondo set, hanno dato il massimo per conquistare ogni punto. Alla fine, è stato bottino pieno per Picco Lecco.

L’inizio della partita è stato dominato da Mondovì (2-6), anche a causa di alcuni errori al servizio delle padrone di casa. Le biancorosse riescono a pareggiare il punteggio (10-10), e da lì inizia un lungo scambio punto a punto. Le lecchesi, però, riescono a piazzare alcuni punti cruciali e si portano in vantaggio (17-14). È infine Picco Lecco a chiudere il set con un 25-22.

Inizio difficile per Picco nel secondo set (2-6), con evidenti difficoltà in ricezione. Le lecchesi inseguono per gran parte del parziale (11-16), ma sul finale Moroni sigla tre ace consecutivi, riportando la sua squadra in parità (23-23). Picco, quindi, conquista il set 26-24 con una rimonta emozionante, portando a casa il primo punto in palio.

Il terzo set è stato giocato punto a punto (8-6), con entrambe le squadre che si sono battute per la vittoria. Nel finale, Picco Lecco è avanti 19-17, ma le biancorosse stringono i denti e chiudono il set 25-21, conquistando così la vittoria.

“Errori ce ne sono stati molti, ma anche tanti bei allunghi. Il secondo set è stato davvero coinvolgente – commenta Gianfranco Milano – Abbiamo mosso la classifica e colto l’occasione come dovevamo. La prossima partita è contro Casalmaggiore, in programma nel pomeriggio del 6 gennaio. Le ragazze avranno un periodo di riposo dal 30 dicembre sera al 2 gennaio, ma poi torneranno subito in campo per prepararsi al meglio”.

Per Mangani, un rientro al 95%, con una presenza in campo per tre set interi. “Gli infortuni fanno parte dello sport, e piano piano si ritorna in forma. Sono molto soddisfatta dell’andamento della partita, soprattutto dopo un periodo non proprio brillante. Ho avuto attacchi precisi e pochi errori, anche se devo ancora ritrovare la migliore condizione fisica” conclude Mangani.