La Bellendese dei record: 18 vittorie su 18 partite

Il presidente Nikos Corti: “Coronato un grande risultato”

LECCO – La Belledense delle allenatrici Roberta Lunati e Paola Bonacina vola in seconda divisione inanellando la bellezza di 18 vittorie su 18 partite consecutive: un record. Protagoniste di questa fantastica stagione sono state: Alessia Biffi, Alice Riva, Alida Riva, Arianna Piazza, Federica Borghetti, Giulia Cesana, Marta Mascellani, Martina Viganò, Michela Caucia, Noemi Aondio, Sara Perego, Selin Gheza e Viviana Bianchin.

Le lecchesi hanno dominato il campionato rimanendo imbattute fino all’ultima giornata archiviando così la terza Divisione e guadagnandosi una promozione in Seconda stra meritata.

Abbiamo chiesto alle allenatrici qual’è stata l’alchimia per ottenere questa promozione, ma a quanto pare non ci sono state ricette e nemmeno segreti: “Il risultato è semplicemente frutto del miglioramento della tecnica individuale delle ragazze e la crescita del gioco collettivo. Capacità che hanno portato questa squadra a vincere il campionato e a porsi come possibile rivelazione per la Seconda Divisione. A tutte loro vanno i nostri complimenti per l’impegno e la dedizione che hanno sempre dimostrato”.

Anche il presidente della Belledense Nikos Corti, durante la festa di fine campionato, ha dato merito a tutte le ragazze e allo staff tecnico dichiarando: “Il grande impegno negli allenamenti è stato coronato dal risultato della promozione”.

Inoltre il presidente ha espresso gratitudine a nome di tutta la Società alle due allenatrici, Lunati e Bonacina: “Sono state l’anima e il motore del successo della squadra” e ai dirigenti Carlo Mascellani e Luciano Montanaro per “il loro prezioso e costante aiuto”.

Il presidente Corti ha poi aggiunto: “Abbiamo deciso di investire in questo progetto sportivo affinché la Belledense sia un punto di riferimento, un progetto che guarda ai risultati ma in particolar modo alla crescita sportiva e umana di tutte le atlete”.

Un risultato quello della prima squadra al quale si affianca quello delle Allieve, le sedicenni guidate da coach Montanaro sono state a loro volta protagoniste di un ottima stagione riuscendo ad agguantare i playoff del campionato Provinciale CSI.