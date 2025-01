Pallavolo. Orocash Picco Lecco ko a Costa Volpino

Sonoro 3 a 0 in terra bergamasca per le ragazze di coach Milano

COSTA VOLPINO – Continua la fase negativa per l’Orocash Picco Lecco, battuta in trasferta da Costa Volpino con un netto 3-0. La partita, disputata questo pomeriggio, ha evidenziato le difficoltà delle biancorosse, orfane del palleggiatore titolare Helena Sassolini e del secondo palleggiatore Severin. A completare un quadro già complicato, si sono aggiunte imprecisioni al servizio e in ricezione che hanno condizionato pesantemente il risultato.

Il primo set ha preso una direzione chiara fin dai primi scambi, con Costa Volpino abile a imporre il proprio ritmo e a sfruttare le difficoltà delle ospiti. A metà parziale, il divario si era già ampliato (18-10), lasciando poche speranze alla squadra di coach Milano, che ha subito un eloquente 25-13 suggellato dal muro di Brandi.

Lecco ha però mostrato carattere nel secondo set, alzando il livello del gioco e mantenendo il controllo per gran parte del parziale. Sul 22-20, sembrava che le biancorosse potessero riaprire la partita, ma il carattere di Costa Volpino ha avuto la meglio: un muro vincente di Ferrarini e un altro di Fumagalli hanno chiuso il set sul 25-23, lasciando l’amaro in bocca alle ospiti.

Il terzo set ha segnato il crollo definitivo dell’Orocash Picco Lecco. Le padrone di casa, con un’intensità e una determinazione ritrovate, hanno imposto il loro ritmo, costruendo un vantaggio irrecuperabile e chiudendo il parziale con un netto 25-14.

A fine gara, il coach Gianfranco Milano ha analizzato lucidamente la situazione: “Orfani di Sassolini e Severin, sostituite da Sofia Ricci, abbiamo avuto poco tempo per organizzarci con un nuovo alzatore. La squadra ha tenuto il campo bene nel secondo set, ma nel terzo abbiamo mollato sulle giocate insidiose delle avversarie. Speriamo di recuperare Sassolini per domenica, faremo di tutto per provare a muovere la classifica”.

Anche Giorgia Amoruso ha sottolineato le difficoltà del momento: “Sapevamo che Costa Volpino era una squadra in crescita, capace di metterci sotto pressione. Nonostante l’assenza del palleggiatore titolare e del secondo, e con il palleggio dell’under 18, abbiamo reagito bene in molti momenti. Tuttavia, Costa Volpino ha vinto meritatamente”.

La speranza per Lecco è di recuperare gli elementi chiave della rosa per affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni e tentare di invertire la rotta di una stagione complicata.