Parravicini (Sci Club Lecco) due volte 3^ tra i Giovani nei Super G di Tarvisio

Due ottime prestazioni per l’atleta lecchese

TARVISIO – Due giorni da incorniciare per Sofia Parravicini dello Sci Club Lecco nel doppio appuntamento di Slalom Gigante Fis GPI Giovani di Tarvisio. Domenica e lunedì la portacolori dello Sci Club Lecco è salita in entrambe le gare sul podio Giovani conquistando il 3° gradino del podio.

Nella gara di domenica, Parravicini chiude in 9^ posizione assoluta col tempo di 1’16”29, che le vale il 3° posto nella classifica Giovani.

Nella gara di ieri, lunedì, altra buona prestazione per Parravicini che chiude in 8^ posizione assoluta in 1’15”79, facendo suo nuovamente il 3° gradino del podio nella classifica Giovani.