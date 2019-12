Atleti e società che si sono distinte nel 2019 hanno ricevuto i Premi Panathlon

Partecipata la tradizionale conviviale natalizia

LECCO – Premi e scambio di auguri martedì sera all’Nh Hotel in occasione della tradizionale conviviale natalizia del Panathlon Club Lecco. Durante la serata il presidente Riccardo Benedetti ha consegnato i Premi Panathlon ad atleti e società che si sono particolarmente distinti nel corso del 2019.

In apertura il presidente ha informato i soci dell’avvenuta sottoscrizione del gemellaggio insubrico con i club di Lugano, Como, Varese e Malpensa, ultimo atto formale del suo incarico che si concluderà alla fine del prossimo mese di gennaio. Da febbraio subentrerà nella carica Francesco Calvetti.

Dopo la cena si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi coordinata da Marco Corti. Tre i premi speciali: la prima atleta a ricevere il riconoscimento è stata la nuotatrice oggionese Silvia

Scalia. Silvia, classe 1995, atleta della nazionale italiana (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza), è stata protagonista di una stagione stellare, a cominciare dai Campionati Italiani assoluti primaverili dove la giovane ha vinto, con record, nuotando a dorso 50 m in 27’’ e 89. L’oro alle Universiadi e l’argento ai recenti campionati europei di Glasgow completano un palmares già ricco di soddisfazioni. L’obiettivo ora è provare a staccare un pass per Tokyo 2020.

Gli altri due Premi Speciali sono andati alla Calcio Lecco 1912 (ha ritirato il presidente onorario Angelo Battazza) e al Basket Costa Masnaga x Unicef (presente il direttore generale Fabrizio Raineri).

L’occasione è stata colta anche per ricordare la figura di Augusto Teli, panathleta scomparso l’estate scorsa e indimenticabile dirigente del Costa.

La Targa di Merito è andata a Massimo Sanelli presidente dell’Associazione Sportiva Premana. Sanelli dal 2015 guida un’associazione che conta 630 premanesi iscritti di cui oltre il 50% ha meno di 18 anni. Il merito è stato riconosciuto per la valorizzazione del fenomeno ‘Giir di Mont’ che negli anni è cresciuto in fama e popolarità.

Assegnato anche il Premio Fair Play al calciatore Fabio Rusconi, militante nell’Aurora San Francesco di Lecco. Durante il derby tra Aurora e Polisportiva Rovinata (e con la Rovinata in vantaggio di due gol) viene dato un calcio d’angolo per l’Aurora. Nella mischia il pallone colpisce la traversa rimbalzando sulla linea di porta. Dentro o fuori? È Rusconi, che aveva visto tutta la scena, a segnalare all’arbitro che il pallone non aveva varcato la linea. Rusconi ha voluto dedicare il premio ai suoi genitori “che per 40 anni mi hanno insegnato i valori della correttezza e che nel corso della mia vita ho spesso ‘ignorato’. Non sono sempre stato uno stinco di santo sul campo, lo ammetto – ha sorriso – per questo dedico a loro

questo premio”.

Infine il premio più atteso, il Trofeo Panathlon Lecco 2019, assegnato al canottiere mandellese Martino Goretti, campione del mondo di canottaggio singolo e vincitore di tantissimi titoli e medaglie nel corso della sua lunga carriera. “Il mio sogno – ha spiegato – è vincere un’Olimpiade e lo è sempre stato. Questo fa sì che io non riescaa mollare anche se l’età avanza e dovrei pensare di mettere i remi in barca come si suol dire”. Il premio a Goretti è stato consegnato dal presidente Benedetti e dall’assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello che ha colto l’occasione per complimentarsi con tutti gli atleti e le società premiate e rivolgendo ai presenti gli auguri da parte dell’Amministrazione Comunale.