Presentate le nuove magliette ufficiali della Calcio Lecco

La presentazione delle nuove divise della Calcio Lecco

La ‘sfilata’ dei giocatori in Sala Consiliare

LECCO – “Con queste nuove magliette ci aspettiamo di festeggiare nuove vittorie, lo dico non solo da assessore allo Sport ma anche e soprattutto come tifoso!”. Con queste parole Roberto Nigriello ha accolto la Società Calcio Lecco e i giocatori blucelesti che questa mattina hanno presentato, insieme a Legea, le nuove magliette con cui la squadra giocherà la prossima stagione.

“Sono davvero molto contento di vedere le nuove divise qui in sala consiliare – ha detto Nigriello – l’ultima volta che sono state presentate in Comune era il 2011. Vorrei ringraziare di cuore la società e Legea per il lavoro che stanno facendo e complimenti per le maglie, mi piacciono molto!”.

A sfilare con le nuove divise sono stati il capitano Andrea Malgrati (maglia bluceleste a righe verticali), Nicola Segato (maglia bianca con fascia bluceleste), il portiere Alexandros Safarikas (maglia blu) e Simone D’Anna (maglia gialla).

In sala durante la presentazione erano presenti anche il team manager Angelo Maiolo, Mattia Maddaluno di Legea, il presidente onorario della Calcio Lecco Angelo Battazza e Mister Gaburro. “Siamo molto contenti di presentare qui le nuove maglie – ha commentato Maiolo – il Comune ha fatto molto per la società, a partire dagli interventi di riqualifica dello stadio. Ci auguriamo di festeggiare nuove vittorie con miste Gaburro”.

“E’ stato particolarmente piacevole lavorare con la squadra alle nuove magliette – ha aggiunto Maddaluno – quella gialla, la terza, come sempre è stata una sorpresa, che spero piacerà! Grazie infine allo sponsor Pirovano che ha messo il suo logo anche dietro le magliette”.

GALLERIA FOTOGRAFICA