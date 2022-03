Lunedì 21 marzo alle ore 20 sulla piattaforma Kronoman

Tra le novità di quest’anno partenza e arrivo in piazza Garibaldi

LECCO – Dopo due anni di stop sabato 4 giugno si torna a correre la mitica Resegup. Stasera, lunedì 21 marzo alle ore 20, aprono le iscrizione sulla piattaforma Kronoman. 1.200 i pettorali a disposizione, costo iscrizione 38,00 euro.

La nuova edizione è stata presentata lo scorso 11 marzo, tra le novità la partenza che sarà da piazza Garibaldi dove, per la prima volta, verrà fissato anche il traguardo che si potrà tagliare solo dopo aver percorso la scalinata della canonica che sbuca in piazza Cermenati e da lì, passando per il lungolago prima e via Nazario Sauro poi, si giungerà in piazza Garibaldi.