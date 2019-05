Appuntamento per i runner venerdì 10 maggio alle 16.00

Durante la Trail Run si potranno utilizzare le scarpe adidas Terrex Speed GTX e Terrex Two Boa GTX

LECCO – Allenamento in previsione della Resegup 2019 insieme ai gemelli Dematteis, Martin e Berbard.

Gli organizzatori della ResegUp invitano venerdì 10 maggio i runner ad un allenamento di gruppo e al Meet&Greet con i gemelli Dematteis per analizzare e discutere i passaggi critici della ResegUp.

Durante la Trail Run si potranno utilizzare le scarpe adidas Terrex Speed GTX e Terrex Two Boa GTX che si troveranno a disposizione dei runner nel punto vendita Sport Hub in via Rivolta 14 a Lecco dove si svolgerà l’incontro che si aprirà alle 16.00 con il check-in.

Programma

Ore 16:00 Check-in, indossa le scarpe adidas Terrex e preparati alla try on

Ore 16:30 – 17:30 Try on Terrex Trail Run

Ore 17:30 – 18:00 Rientro dalla Trail Run e ristoro

Ore 18:00 – 19:00 Meet&Greet con i gemelli Dematteis.

Analisi tecnica del percorso della ResegUp in collaborazione con Climbing Radio / Versante Sud.

Visione filmati del tracciato realizzati in occasione della Terrex Trail Run “Road To ResegUp”.

Ore 19:00 Happy Hour, saluti e chiusura evento

Se avete partecipato alla try on del 13 aprile, chi indosserà la maglia adidas TERREX riceverà un nuovo gadget! Mentre a tutti i nuovi partecipanti verrà consegnata una maglia in omaggio.