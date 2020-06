Resegup: gara rimandata, il pacco gara.. no! A settembre in piazza

Un pacco gara quanti hanno devoluto l’iscrizione alla Resegup 2020

L’11 settembre a Lecco la distribuzione dello zainetto Ande-Resegup

LECCO – Un ringraziamento a quanto anche quest’anno si erano iscritti alla manifestazione, annullata per l’emergenza Covid, e che hanno deciso di devolvere la cifra spesa in beneficenza: così, per gli appassionati della Resegup è in arrivo un omaggio che potranno ritirare a settembre.

Si tratta di uno speciale pacco gara, uno zanetto firmato Ande (sponsor 2020) e Resegup che sarà distribuito venerdì 11 settembre, dalle 18, in piazza Garibaldi a Lecco.

Grazie alle iscrizioni devolute si è potuto raccogliere ben 30 mila euro che gli organizzatori hanno destinato a Fondazione Comunitaria a sostegno degli ospedali impegnati nella lotta al virus e alla Croce Rossa di Lecco.