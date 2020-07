Riparte l’atletica, a Mariano Comense le prime gare del comitato

Dopo il lockdown anche l’atletica riprende le gare, con tutte le precauzioni del caso

A Mariano Comense brillano gli atleti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni

MARIANO COMENSE- Dopo un lungo periodo di sospensione, non solo delle gare ma anche degli allenamenti con la seconda parte della stagione invernale di fatto annullata, idem per la prima parte della stagione outdoor, anche l’atletica riparte sia pur con degli accorgimenti del caso che, soprattutto nelle gare oltre i 400m, hanno comportato dei cambiamenti radicali con gli atleti “costretti” a correre in corsia l’intera distanza e non solo i primi 100m sino alla tangente per poi rientrare e proseguire in gruppo.

Gare riservate agli atleti delle sole province di Como, Lecco, Varese e Sondrio

Per limitare i numeri in questa prima fase di ripresa sono state limitate le gare ai soli atleti di quattro province, Como, Lecco, Sondrio e Varese. Alla prima che ha visto la presenza gara di 118 atleti, si sono comportati bene i lecchesi presenti: Federica Dozio della Virtus Calco, vince il peso Allieve con 12,98m e si piazza al 2° posto nel disco con 30,25m; intero podio per i giallo blu sui 100m con Andrea Colombo a 10”93, Mattia Tacchini a 11”13 e Jacopo Casartelli a 11”17. Altro podio completo sugli 800m. Nonostante il lungo periodo di lockdown e la nuova formula di corsa, già alcuni buoni riscontri cronometrici con Marco Aondio a ottenere il miglior crono in 1’55”41, seguito da Mattia Papini in 1’57”04 e Andrea Zoanni in 1’58”46.

Vittoria per un altro giallo blu, Pietro Roncareggi fa volare il disco a 44,33m.

Altri risultati dei lecchesi presenti, tra parentesi risultati se b+no dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni

Peso-Allieve: 6^ Valentina Gilardoni 9,90m.

Disco-Allieve: 4^ Kethrin Sironi 29,54m.

Martello-Allieve: 5^ Kethrin Sironi 38,72m.

100m: 7° Lorenzo Amati11”58, 11° Marco Nogara 11”67, 11° Christian Jacovone 11”67, 16° Alessandro Rota 11”86, 17° Michele Magni 11”93, 19° Junior T Diseysson Goho 11”98, 23° Riccardo Ciappesoni 12”20.

400m: 7° Matteo Dozio 56”62, 8° Jacopo Francesco Seluga 56”96, 9° Nicholas Mandelli 58”22 (Us Derviese).

800m: 7° Manuel Tagliaferri 2’02”34, 8° Giovanni Artusi 2’02”76, 11° Simone Bossetti 2’05”08, 12° Andrea Casati 2’06”65 (Merate Atl Promoline), 13° Jonut Puiu 2’06”85, 15° Mattia Adamoli 2’06”90 (Us Derviese), 16° Pietro Caspani 2’08”08, 21° Walter Palladino 2’10”03, 23° Konjoneh Maggi 2’10”88, 25° Simone Galbani 2’15”90.

Disco-Allievi: 7° Gabriele Casati 28,29m.