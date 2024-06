Rugby. Bravi i “leoncini” nel trofeo “Città di Lecco”

Tripletta di vittorie per i giovani lecchesi

Il Rugby Lecco si aggiudica anche il 6° “Memorial Boazzo”

LECCO – Nell’ultima edizione del trofeo “Città di Lecco”, svoltasi domenica scorsa al centro sportivo “Al Bione, il Rugby Lecco ha dimostrato la bontà delle proprie giovanili. I “leoncini” lecchesi hanno infatti fatto un clamoroso “en-plein”, vincendo tutti e tre tre le categorie. Grazie a questi successi i blucelesti hanno ottenuto il premio come miglior società nel 6° memorial “Paolo Boazzo”.

Nella U12 i lecchesi hanno superato in semifinale i “cugini” dell’ASD Oggiono Rugby, per poi vincere il titolo contro i Diavoli Rossi Varese Rugby. Nella U10 la finale è stata tra due squadre blucelesti, con Varese terza. Nella U10 si è ripetuta ancora la sfida tra blucelesti e varesini, coi lariani ancora vincenti. Il terzo posto è andato ai valtellinesi del Rugby Sondalo.

I “leoncini” hanno portato a casa anche due titoli di “Kid of the match” su tre. Bravi l’U12 Gabriele Marchetti e l’U10 Alessandro Zuppardo, e anche il varesino Max Durka, migliore tra gli U8.

La targa “Oso” per il miglior allenatore è andata ad Antonio Foliano (Rugby Lecco) per gli U8, a Micheal Cros (Diavoli Rossi Varese) per gli U12 e a Patrik De Piaz (Rugby Sondalo) per gli U12.