Rugby. Il Rugby Lecco vince il “Bossini-Tentorio”

Vittoria in finale contro il Brixia

Difesa d’acciaio per i lariani, nessuna meta subita

LECCO – “Torna a casa” il trofeo “Bossini-Tentorio”, vinto a sorpresa lo scorso anno dal Rugby Varese. Lo scorso fine settimana la formazione di coach Sebastian Damiani ha vinto l’edizione 2024 del torneo dedicato a due ex giocatori della squadra bluceleste.

Il torneo lariano si è svolto giocando partite da quaranta minuti, suddivisi in due tempi. Il Rugby Lecco ha vinto senza problemi la sua semifinale contro il Rugby Cernusco (Serie B), infliggendo agli avversari un netto 19-0. Nell’altra partita i bresciani del Brixia hanno sorpreso i campioni in carica varesini (12-0), in una sfida tra formazioni di serie B.

La finale si è quindi giocata tra i Leoni lariani e i bresciani. I primi punti sono stati degli ospiti su calcio di punizione; la reazione del Lecco è stata veemente: Shota, Zappa e Pellegrino hanno ribaltato il match, con tre mete consecutive di cui due trasformate dallo stesso Pellegrino.

Un’ulteriore calcio di punizione ha reso meno amara la sconfitta per gli ospiti (19-6).

I ragazzi di coach Damiani avranno un fine settimana di riposo prima dello storico esordio in serie A2 contro Monferrato.