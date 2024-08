Rugby Lecco, il 13 ottobre l’esordio in Serie A2

Pubblicato il calendario ufficiale dalla FIR

L’esordio casalingo il 20 ottobre contro Calvisano

LECCO – Comincerà il 13 ottobre l’avventura in Serie A2 del Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. Lo scorso 7 agosto sono usciti ufficialmente i calendari che vedono la formazione bluceleste inserita nel girone 2, in Serie A2.

La divisione dei campionati è stata fatta in due gruppi. Nel gruppo 1 sono inserite le squadre di Serie A1, nel 2 quelle di Serie A2, divise in tre gironi, su base territoriale.

Per quanto riguarda la formula del campionato, la grande novità è che anche le squadre di Serie A2 potranno puntare alla promozione in Serie A Elite, non solo quelle di Serie A1.

La formula è piuttosto curiosa. Ai play-off andranno le prime quattro del girone di Serie A1 e le vincitrici dei rispettivi gironi di Serie A2.

La prima in classifica della Serie A1 si qualifica direttamente per la semifinale. Dalla seconda alla quarta affronteranno le vincenti dei rispettivi gironi di Serie A2, su gara secca.

Le semifinali si giocheranno con la formula andata/ritorno. Le due vincenti giocheranno la finalissima il 1 giugno in campo neutro, con in palio un posto in Serie A Elite.

Il passaggio dalla Serie A2 alla A1 è piuttosto complesso. Le due migliori squadre ai play-off otterranno la promozione, una sola se la vincitrice del campionato proverrà dalla A2.

Andando alle retrocessioni, dalla A1 alla A2 scenderanno due squadre. Dalla A2 alla Serie B ne retrocederanno cinque: le ultime dei rispettivi tre gironi e le perdenti di un torneo a tre che vedrà giocare le penultime dei rispettivi campionati. In quel caso, solo la prima si salverà.

Il girone del Rugby Lecco è formato da dieci squadre, con l’ormai consueta trasferta sarda. Insieme ai blucelesti ci saranno VII Rugby Torino, Unione Monferrato Rugby, Cus Milano Rugby, Amatori&Union Rugby Milano, Rugby Calvisano, Piacenza Rugby Club, Rugby Noceto, Amatori Rugby Alghero, Rugby Parma F.C.1931.

L’esordio dei ragazzi di coach Damiani avverrà domenica 13 ottobre in casa del Monferrato Rugby. Quello casalingo la settimana successiva contro Calvisano.