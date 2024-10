Rugby Serie A2. Calvisano troppo forte per i Leoni

Netta affermazione della squadra bresciana al Bione (13-38)

Lecchesi in partita fino al 50′, poi il crollo

LECCO – Il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani resta in partita oltre un tempo contro il Rugby Calvisano, formazione che punta alle zone altissime della classifica.

Nella prima parte di gara il Lecco è in partita, andando al riposo sul punteggio di 5-10, meta non trasformata di Valentini.

Con gran sorpresa per gli ospiti, i Leoni piazzano due zampate in meno di dieci minuti, una meta di Castelletti – non trasformata – e un calcio di punizione di Pellegrino.

Il 13-10 illude i tifosi di casa, scatenando la reazione degli ospiti. Tre mete in meno di dieci minuti – 13’, 16’ e 21’ – indirizzano la partita verso Calvisano che, prima della fine della gara, perforerà un’altra volta la difesa bluceleste (13-38)

RUGBY LECCO – RUGBY CALVISANO 13-38 (5-10)

METE: Valentini; Castelletti

CALCIO DI PUNIZIONE: Pellegrino.