Rugby Serie A2. Il Rugby Lecco sconfitto dal CUS Milano Rugby

Lariani sconfitti col punteggio di 23-33

Terza sconfitta consecutiva per i Leoni blucelesti

LECCO – Il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani è stato sconfitto oggi sul campo del centro sportivo “Al Bione” dal CUS Milano Rugby. I lariani sono alla terza sconfitta consecutiva in campionato, dopo l’iniziale vittoria contro il Monferrato.

Curiosamente il primo tempo si conclude in perfetta parità: entrambe le squadre hanno messo a segno un calcio di punizione – i blucelesti con Pellegrino – e due mete – Mauri al 23’ e Valentini al 30 ‘ – di cui solo la prima trasformata (15-15).

Nella ripresa le due squadre si contendono la partita, alternandosi in testa. I lecchesi segnano con una punizione di Pellegrino e, dopo la meta non trasformata dai milanesi, tornano ancora in testa (23-20) grazie alla meta di Vacirca.

Purtroppo per i tanti tifosi presenti, negli giro di tre minuti – 29’ e 32’ – il CUS Milano supera altrettante volte la linea di meta bluceleste, vincendo col punteggio di 23-33.

RUGBY LECCO – CUR MILANO RUGBY 23-33 (15-15)

METE: Mauri (tr. Pellegrino), Valentini, Vacirca

CALCI DI PUNIZIONE: Pellegrino (2).