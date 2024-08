Rugby Serie A2. Rugby Lecco, mercoledì si riparte

Primo allenamento al Centro sportivo “Al Bione”

Quattro allenamenti a settimana per affrontare ia nuova categoria

LECCO – Il prossimo mercoledì ci sarà il ritrovo per i giocatori del Rugby Lecco, in preparazione della prima storica stagione di Serie A2, campionato che inizierà il prossimo 13 ottobre. I Leoni blucelesti ripartiranno da un ritmo di lavoro aumentato, con quattro allenamenti a settimana.

Il programma prestagionale della squadra lariana non è mutato rispetto alla tradizione. Dal 13 al 15 settembre i rugbisti lecchesi saranno in ritiro in Valtellina, domenica 22 giocheranno la prima amichevole stagionale a Rovato e la settimana successiva ci sarà il tradizionale “Bossini-Tentorio”, con una formula rinnovata: quattro squadre, semifinali e finali. A partecipare, oltre al Rugby Lecco, sarannno il Brixia rugby di Brescia, il Rugby Varese e il Rugby Cernusco.

“Il campionato sarà sicuramente impegnativo – dichiara coach Sebastian Damiani – bisognerà sicuramente fare un salto di qualità sotto l’impatto fisico, concentrandosi soprattutto sulla difesa. Per l’attacco siamo messi bene, dovremo continuare a essere solidi, concentrandosi sul nostro gioco”.

I lecchesi cercheranno di mettere a frutto le quattro settimane di preparazione fatte alla fine dello scorso campionato. Al roster dello scorso anno si aggiungerà un tallonatore georgiano e il pilone Mauro Turco.

Per quanto riguarda lo staff, oltre ai confermati Damiani e Giancarlo Locatelli, dalla prossima stagione ci sarà anche la presenza di Giacomo Rigonelli, che si occuperà della mischia.