Rugby serie B: Lecco travolgente, Olbia spazzata via

I lecchesi sfiorano i cento punti segnati (98-0)

Ottima prova al piede per Carlo Sala

LECCO – Partita a senso unico quella che si è disputata sabato 10 dicembre al centro sportivo “Al Bione” tra Rugby Lecco e Olbia Rugby 1982. La squadra bluceleste ha fatto un sol boccone degli isolani, vincendo con l’incredibile punteggio di 98-0.

Già dopo i primi minuti si capisce che la sfida tra i lecchesi e i neopromossi sardi è impari. I ragazzi di coach Sebastian Damiani dominano in lungo e in largo, andando al riposo di metà partita sul punteggio di 45-0, frutto anche di una strepitosa prestazione al piede di Carlo Sala, in grado di segnare un calcio di punizione e di trasformare tutte le sei mete lecchesi.

Sulla ripresa c’è poco da dire. Una difesa attenta non concede agli isolani manco il punto della bandiera e l’amplissimo divario permette al coaching staff lecchese di poter far esordire diversi giovani talenti della U19.

“È stato un test poco probante, loro sono una squadra tecnicamente modesta e già dopo venti minuti la partita era indirizzata – dichiara il dirigente Renato Riva – sono contento perché anche alcuni nostri giovani hanno segnato una meta”.

RUGBY LECCO – OLBIA RUGBY 1982 98-0 (45-0)

METE: Colombo (tr. Sala), Shalby 2 (tr. Sala), Pandiani 2 (tr. Sala), Orlandi (tr. Sala), Vacirca, Cattaneo 3 (tr. Sala), Alippi, Malzanni (tr. Sala), Catania, Molteni.

CALCIO DI PUNIZIONE: Sala.