Rugby serie B. Rugby Lecco, terza vittoria consecutiva

I lecchesi espugnano il campo del Savona Rugby (6-43)

“Doppiette” per Shota e Shalby

SAVONA – Nessun problema per il Rugby Lecco sul campo del Savona Rugby. I blucelesti dominano il match e vincono col larghissimo punteggio di 6-43.

Nel primo tempo il Lecco è sostanzialmente perfetto. La formazione di coach Sebastian Damiani segna tre mete – Shota, Castelletti e Shalby – e le trasforma tutte grazie al piede di Nicolò Pellegrino. I savonesi riescono a segnare solo con due calci di punizione, con le squadre che vanno al riposo sul punteggio di 6-18.

La ripresa vede solo i lecchesi in campo. Shota realizza la sua personale doppietta, poi Vacirca – meta trasformata da Pellegrino – e lo stesso Pellegrino varcano nuovamente la linea di meta avversaria.

A due minuti dalla fine del match i lecchesi arrotondano ulteriormente il punteggio con un’altra meta di Shalby, non trasformata, per il 6-43 finale.

SAVONA RUGBY – RUGBY LECCO 6-43 (6-18)

METE: Shota 2 (1 tr. Pellegrino), Shalby 2 (1 tr. Pellegrino), Castelletti (tr. Pellegrino), Vacirca