Runvinata 2024: avanti con le iscrizioni!

Sabato 7 settembre si corre la 10^ edizione

Sentieri sistemati come ogni anno e tutti i preparativi nei vari settori sono quasi ultimati

LECCO – Una bella tradizione quella della Runvinata a Lecco, manifestazione sportiva che quest’anno si tiene sabato 7 settembre, data sempre più vicina.

“Le iscrizioni ad oggi, 28 agosto, stanno sfiorando quota 100 – spiegano gli organizzatori – numero dal quale sono esclusi i gruppi sportivi che normalmente si iscrivono in massa negli ultimi giorni, senza contare la gran parte di atleti e famiglie che si iscrive il giorno stesso della gara, fino ad esaurimento dei posti disponibiliw”.

Il consiglio, per non fare code e per riservarsi il pettorale, è quello di procedere online già da ora sul sito www.runvinata.it.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, sono previsti i seguenti limiti e costi:

– percorso ROSSO: max 200 iscritti – costo 30,00 euro

– percorso GIALLO: max 250 iscritti – costo 20,00 euro

– percorso VERDE: max 200 iscritti – costo 7,00 euro

Le iscrizioni on-line saranno chiuse per ciascuna gara al raggiungimento del numero massimo di iscritti. In ogni caso, si rimanda al Regolamento per la partecipazione di atleti minorenni e minori di 16 anni ai 3 percorsi.

Come sempre 3 i percorsi a disposizione: quello VERDE di 5 km – 300m D+ con passaggio più alto in località Neguggio (aperto a tutti), quello GIALLO di 8 Km – 570m D+ con passaggio più alto in località Campo de Boi (aperto a tutti) e quello ROSSO di 14 Km – 1140m D+ con passaggio più alto sulla vetta del Monte Magnodeno (aperto ai maggiorenni con certificato medico agonistico o ad alto impegno cardiovascolare).

L’iscrizione, oltre all’assistenza tecnica e sanitaria di CRI Lecco e CNSAS Stazione di Lecco, comprende i consueti ricchi ristori lungo il percorso, il pasta party finale presso l’arrivo, docce presso il campo sportivo della Polisportiva Rovinata (che ringraziamo per la collaborazione), servizi, spogliatoi e il pacco gara targato anche quest’anno Rock Experience, consolidato marchio del settore outdoor lecchese che ha confermato la propria volontà di contribuire all’importante evento. Oltre a garantire un ricco pacco gara agli iscritti ai tre percorsi, Rock Experience vestirà i membri dello staff e tutti i volontari presenti sul percorso.

“Per l’occasione del 10° anniversario della gara – proseguono gli organizzatori – è stato studiato, in collaborazione con l’agenzia Keepcom, un logo rivisitato in edizione limitata, che sarà impresso su tutte le magliette di volontari e staff ed anche su un gadget a sorpresa donato da Venerota, riservato agli atleti del percorso rosso”.

Un ringraziamento da parte dello staff Runvinata va ai numerosi sponsor che garantiscono il sostengo ad un evento adatto a tutti.

Infine ma non da ultimi il lato solidale della Runvinata, come tengono a ricordare gli stessi organizzatori: “La solidarietà èà uno dei punti cardine della Runvinata. Nel 2024 il Comitato Organizzatore ha deciso di sostenere la campagna ‘I ricordi più belli possono svanire’ della Cooperativa l‘Arcobaleno (qui per dettagli: https://larcobaleno.coop/dona/), a favore degli anziani con demenza e Alzheimer, e dei loro famigliari. Parte della quota di iscrizione verrà devoluta a questo progetto: 1 euro per ogni iscritto, 2 euro per ogni iscritto del gruppo “MB runners”, community della zona di Monza e Brianza che partecipa ad eventi sportivi che sostengono progetti di solidarietà”.

Pur sperando nel bel meteo il giorno della gara, gli organizzatori ricordano che per la maggior sicurezza di atleti, volontari e pubblico sarà possibile qualche variazione, comunque comunicata tempestivamente, con eventualmente la scelta di disputare la gara su percorso alternativo.

Nel frattempo durante il mese di agosto i volontari con alcuni amici hanno ripulito e riordinato come sempre i sentieri del Magnodeno; complici anche i forti temporali sono stati davvero ingenti gli interventi eseguiti con taglio dell’erba, ma anche sistemazione di piante e rami caduti: anche quest’anno il famigerato “muro del pianto” sul percorso rosso, tracciato ritrovato e rivitalizzato proprio grazie alla gara, attende i runner più esigenti al massimo del suo splendore. Molto gradita la collaborazione degli Amici di Campo de Boi, che hanno sostenuto i lavori di taglio erba ed offerto un ristoro ai volontari nei giorni d’estate.

Due invece gli appuntamenti da segnare in agenda prima del grande giorno: le serate del 28 e 29 agosto quando presso il negozio Sport Hub di Lecco in Via Rivolta, dalle 17 alle 19, sarà possibile iscriversi alla gara ritirando anche un gadget extra.

Mentre per tutti i volontari appuntamento a mercoledì 4 settembre, alle 20.30, presso l’Oratorio di Germanedo dove è prevista la serata organizzativa con il ritiro del “kit volontari”, serata nella quale ci sarà anche la presentazione ufficiale della gara e delle ultime comunicazioni logistiche nonché un rinfresco finale.

Il programma per sabato 7 Settembre è il seguente:

* Oratorio del Caleotto

o Ore 10.30 – apertura ultime iscrizioni e ritiro pettorali / pacco gara

o Ore 15.30 – chiusura ultime iscrizioni

o Ore 16:00 – partenza gara rossa

o Ore 16:05 – partenza gara gialla

o Ore 16:10 – partenza gara verde

* Oratorio di Germanedo

o Ore 16:40 – primi arrivi gara verde

o Ore 17:00 – primi arrivi gara gialla

o Ore 17:30 – primi arrivi gara rossa

* Baitello dei Cacciatori Monte Magnodeno

o Ore 17:45 – chiusura cancello gara rossa

* Oratorio di Germanedo

o Ore 19:30 – chiusura arrivi gara rossa

o Dalle 19:00 – pasta party

o Ore 21:00 – premiazioni