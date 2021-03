Argento strepitoso per Francesca Mapelli

Bronzo per la sua compagna Arianna Riva

GERENZANO (VA) – Sei sciabolatori e due spadiste lecchesi hanno tirato nella prima prova di qualificazione Giovani sulle pedane di Gerenzano (Va). Tra gli atleti presenti anche Marco La Barbera, talento che ha ripreso da poco a gareggiare, dopo un periodo di stop.

La Barbera era l’unico maschio presente e “la ruggine” per il lungo periodo di assenza alle gare non gli ha permesso di esprimersi al massimo delle sue possibilità. Marco ha perso tre assalti su tre – due all’ultima stoccata – chiudendo 20° su ventuno partecipanti.

Nella sciabola femminile c’erano al via cinque atlete. Nei gironi di qualificazione la migliore è stata Francesca Mapelli, con quattro vittorie e una sola sconfitta. Due vittorie le hanno ottenute Arianna Riva e Arianna Cantatore. Una sola per Alessia Carnovali, comunque qualificata, e Marina Maugeri, unica a non superare i gironi.

Nella fase di diretta passano al secondo turno Francesca Mapelli, che regola con un netto 15-8 la sua compagna Carnovali, e Arianna Riva, capace di soprendere la meglio classificata milanese del Giardino Viola Petrolo (15-12). Sconfitta onorevole (7-15) per la Cantatore contro l’altra milanese Maffucci.

Le lecchesi passano anche il secondo turno, con una strepitosa Riva che infligge la prima sconfitta di giornata alla fin lì imbattuta Secchi (15-11), ma entrambe devono fare i conti contro l’atleta di casa Cecilia Meschini. La vincitrice del torneo Cadette di settimana scorsa infilza in semifinale Arianna Riva (15-11) e in finale con lo stesso punteggio Francesca Mapelli, che “spreca” un favoloso inizio da sei stoccate consecutive.

Il resoconto del torneo vede il Circolo della scherma di Lecco ottenere due gradini del podio su tre: argento con Mapelli e ibronzo con Riva. 12° Cantatore, 13° Carnovali e 15° Maugeri.

Nella spada Miriam Paccanelli ha vinto un assalto, perdendone un paio al quattro. Una vittoria anche per Matilde Brambilla. Entrambe non riescono ad accedere alla fase di diretta, dove passavano le prime quarantacinque atlete. Per le lecchesi, 53° posto per Matilde, 57° per Miriam.

“Le ragazze di spada non sono riuscite a passare il girone, ma sono fiducioso per prepararle al meglio per il prossimo anno. Molto soddisfatto per l’approccio alla gare delle sciabolatrici. Francesca Mapelli ha fatto una scherma di alto livello fino alla finale, dove ha peccato un po’ di lucidità. Brava Arianna Riva, che ha centrato la qualificazione Giovani, un grande risultato” dichiara il maestro Mirko Buenza.