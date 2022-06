Scherma paralimpica. Brunati di bronzo nel torneo di sciabola

La lecchese sconfitta in semifinale dalla Trigilia

Altra medaglia dopo l’argento conquistato ieri nella spada

MACERATA – Dopo l’argento conquistato ieri nel torneo di spada, Sofia Brunati ha ottenuto una medaglia di bronzo nella sciabola ai campionati italiani paralimpici Assoluti svoltisi a Macerata in questo fine settimana.

La Brunati (categoria A) si presenta come quarta testa di serie, dietro le “storiche” Loredana Trigilia e Andrea Mogos. Sono proprio le due atlete – compagne di Sofia in nazionale – a infliggere alla sciabolatrice del Circolo della Scherma di Lecco le uniche sconfitte nel girone di qualificazione, entrambe col punteggio di 3-5.

Passata alla fase di diretta come terza, Sofia Brunati si sbarazza con un veloce 15-4 della romana Manuela Lanari; la strada della brianzola viene purtroppo interrotta in semifinale dalla Trigilia con un nettissimo 5-15 in favore della laziale.

Al termine del fine settimana la Brunati si conferma come una delle atlete di punta della scherma paralimpica italiana, con una medaglia d’argento e una di bronzo.