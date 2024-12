Scherma. Tre lecchesi impegnati nel fine settimana

Mascheri e Panzeri in pedana al “Joy of moving”

Dell’Oro impegnato nella prima prova Assoluti di spada

LECCO – Sono stati tre gli spadaccini del Circolo della scherma di Lecco impegnati questo fine settimana tra Bastia Umbra (Pg) e Ariccia (Roma)

Ad Ariccia si è disputata la prima tappa del Gran Prix Kinder “Joy of moving”, relativa alla sciabola. In gara Vito Mascheri (Ragazzi) e Ludovica Panzeri (Allieve)

Panzeri è stata la migliore, con un buon girone da quattro vittorie e due sconfitte. 21° su oltre cinquanta iscritte, si è presentata agguerrita alla fase di diretta, superando al primo turno la Mancini con un netto 15-5. Al secondo turno la corsa della lecchese è stata interrotta dalla Madonna, ma Panzeri ha comunque chiuso il torneo al 20° posto assoluto.

Mascheri ha avuto un girone difficile, con una sola vittoria. Il suo 55° posto – su 77 atleti – l’ha fatto esordire subito contro Marin Lando, battuto con un agile 15-5. Al secondo assalto si è però trovato contro Dorio – 10° in qualifica, 6° alla fine – perdendo in maniera nettissima (1-15). Alla fine ha confermato il 55° posto.

A Bastia Umbra (Pg) c’è stata la prima prova Assoluti relativa a fioretto e spada. Per il Circolo della scherma di Lecco è sceso in pedana Michele Dell’Oro.

Il ventiduenne ha disputato un buon girone (4-2), piazzandosi 78° su oltre trecento iscritti. Purtroppo la fase di diretta non è stata altrettanto buona. Dell’Oro ha ceduto 13-15 al peggio classificato Stanley Leech, chiudendo il suo torneo al 153° posto.