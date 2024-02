Sci Club Lecco a Monte Pora: Bianchi, Bucciardini e Monaco sul podio

Gare di Gigante. Due secondi posti assoluti e un terzo tra gli Aspiranti per i portacolori lecchesi

Lunedì e martedì si sono svolte 2 gare Fis Junior sulle nevi bergamasche

MONTE PORA – Due giorni dedicati al Gigante sulle nevi del Monte Pora, gare valide come Fis Junior per gli atleti e le atlete dello Sci Club Lecco.

Buoni risultati per i lecchesi che conquistano due secondi posti assoluti con Luca Bianchi e Diego Bucciardini 2° e un 3° posto Aspirante con Raffaele Monaco.

Nella prima gara in programma lunedì, al femminile, la migliore per il Lecco è Linda Amidei che chiude in 8^ posizione, poco più dietro Vittoria Giacomelli 10^, Rebecca Meles 28^, Clelia Milani 37^, Nella Pomoni 42^ e Aurora Cervini 46^. Fuori nella seconda manche Federica Piscetta.

Nella gara maschile in evidenza Luca Bianchi che conquista il 2° posto con il tempo di 1’38”78 . Meglio di lui solo Luca Ruffinoni in 1’38”29. Per il Lecco, bene anche Matteo Berera che chiude 13°, seguito da Ruggero Traniello 14°. Quindi, Raffaele Monaco 18° , Alessandro Pizzi 20°, Riccardo Mariuzzo 22°, Giacomo Galli 23° e Giorgio Ferri 59°. Fuori nella seconda manche Francesco Peccati e Diego Bucciardini.

Nella gara femminile di martedì, sfiora il podio Linda Amidei che chiude in 5^ posizione, quindi Vittoria Giacomelli 16^, Rebecca Meles 33^, Federica Piscetta 45^ Nella Pomoni 46^ e Clelia Milani 47^. Squalificata nella seconda manche Aurora Cervini.

Nella gara maschile, grande prestazione per Diego Bucciardini che sale sul secondo gradino del podio col tempo di 1’34”91, alle spalle del vincitore Luca Ruffinoni per soli 23 centesimi di distacco. A seguire: Ruggero Traniello 11°, Raffaele Monaco 18° assoluto e 3° Aspirante, Alessandro Pizzi 25°, Giacomo Galli 29° e Riccardo Mariuzzo 30°. Fuori nella seconda manche Francesco Peccati e nella prima Giorgio Ferri e Matteo Berera. Squalificato Luca Bianchi.