Sci Club Lecco: buoni risultati nella quattro giorni di Santa Caterina

Le due squadre Giovani maschile e femminile impegnate in due Slalom Speciali e due Slalom Giganti

SANTA CATERINA – Si sono svolte sulle nevi di Santa Caterina 4 gare Fis Junior maschili e femminili che hanno visto impegnati gli atleti e le atlete dello Sci Club Lecco in due Slalom Speciali e altrettantio Slalom Giganti.

Nella prima gara che si è svolta lunedì, al maschile il migliore dello Sci Club Lecco è stato Andrea Bertoldini che sfiora il podio chiudendo in 5^ posizione col tempo di 1’26”96. Al 45° posto buon piazzamento per Nico Picech, quindi 73° Ruggero Traniello e 93° Simone Tondale. Non hanno concluso la gara Gabriele Bianchi, Francesco Peccati, Luca Bianchi e Mattia Zanni.

La vittoria è andata allo svizzero Federico Toscano col tempo di 1’26”40.

Al femminile, la migliore delle lecchesi è stata Sofia Parravicini 17^ al traguardo col tempo di 1’34”92; quindi Federica Piscetta 61^, Greta Canepari 73^ e Rebecca Meles 77^. Fuori nella prima manche Ginevra Riccio. La vittoria è andata a Caterina Sinigoi 1’32”01.

Nella gara di martedì, Andrea Bertoldini fa registrare ancora il miglior tempo dei lecchesi fermando il crono a 1’28”26 che gli vale l’8° posto. A seguire: Francesco Peccati 54°, Gabriele Bianchi 56°, Ruggero Traniello 65° e Simone Tondale 100°. Non hanno concluso la gara Luca Bianchi, Nico Picech e Mattia Zanni.

Sul podio più alto di nuovo lo svizzero Federico Toscano col tempo di 1’27”35.

Al femminile ancora un’ottima Eleonora Pizzi primeggia fra le lecchesi chiudendo in 1’38”31. Molto bene anche Sofia Parravicini al traguado in 17^ posizione, a seguire Federica Piscetta 41^, Greta Canepari 48^, Rebecca Meles 63^ e Ginevra Riccio 69^.

Sul podio più alto ancora Caterina Sinigoi col tempo di 1’36”78.

Nel primo impegno nel Gigante, bene nuovamente Andrea Bertoldini che chiude in 13^ posizione col tempo di 2’02”23. Buone gare anche per Luca Bianchi al traguardo in 40^ posizione, Francesco Peccati 44°, Mattia Zanni 45°, Gabriele Bianchi 47°, Nico Picech 65° e Simone Tondale 95°. La vittoria è andata a Pietro Giovanni Motterlini col best time di 2’00”15.

Nella gara femminile, vinta da Francesca Carolli (2’03”94), tra le lecchesi spicca Sofia Parravicini che chiude in 30^ posizione in 2’09”42. Bene anche Federica Piscetta 51^ e Greta Canepari 59^, quindi Nella Pomoni 89^ e Ginevra Riccio 90^. Peccato invece per Rebecca Meles ed Eleonora Pizzi uscite nella seconda manche.

Infine, nel secondo Gigante in programma, gara che si è svolta oggi, giovedì 2 dicembre, ed ha chiuso la quattro giorni di Santa Caterina, al maschile vince Fabio Allasina col tempo di 2’00”52. Per lo Sci Club Lecco altra buona prestazione di Andrea Bertoldini che chiude all’8° posto col tempo di 2’02”41. Molto bene anche Luca Bianchi 16° e Gabriele Bianchi 24°. Gare di tutto rispetto anche per Francesco Peccati 31°, Mattia Zanni 35°, Nico Picech 44°, Ruggero Traniello 44° e Simone Tondale 66°.

Nella gara femminile, vince l’olandese Kiara Derks col tempo di 2’04”05. Per il Lecco, la migliore è Sofia Parravicini 21^ col tempo di 2’07”78; bene anche Eleonora Pizzi 27^, Greta Canepari 41^, Nella Pomoni 79^ e Ginevra Riccio. Mentre fuori nella prima manche Rebecca Meles e Federica Piscetta.