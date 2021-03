Secondo posto per Santoro e Parravicini

Sci Club Lecco protagonista nello Slalom Gigante Allievi

SANTA CATERINA – Sci Club Lecco protagonista nello Slalom Gigante Allievi, valevole come gara del Campionato Regionale, che si è svolto oggi, giovedì, sulle nevi di Santa Caterina. Ben tre podi per il Lecco con un 1° posto di Ruggero Traniello e due secondi posti per Simone Santoro e Sofia Parravicini nella gara femminile.

Nella gara femminile, secondo posto per Sofia Parravicini artefice di un’ottima gara chiusa col tempo di 1’54”79 a un secondo e 54 centesimi dalla vincitrice, Giulia Romele. Sempre per il Lecco, 12° posto per Rebecca Meles, 20° posto per Gemma Binelli, 29° per Laura Bertazzoni, Aurora Cervini 35^, Charlotte Sciolla 46^ e Clelia Milani 50^.

Nella gara maschile Sci Club Lecco sugli scudi con Ruggero Traniello che domina col tempo di 1’52”92, lo segue Simone Santoro 2°. Molto bene anche Nico Picech 8°, quindi Riccardo Mariuzzo 18°, Giacomo Galli 24°, Simone Tondale 30°, Alessandro Pizzi 32°. Non arrivato nella prima manche Edoardo Carraro.