Sci Club Lecco. Ottime prestazioni alle gare di Temù

Le competizioni si sono svolte sabato 18 e domenica 19 gennaio

Amidei terza e seconda posizione, Sala terzo posto e Giacomelli prima Aspirante

TEMU’ (BS) – Le atlete dello Sci Club Lecco sono state protagoniste sulle nevi di Temù, in provincia di Brescia, dove sabato 18 e domenica 19 gennaio si sono disputate due gare FIS Junior, riservate sia alle categorie femminile che maschili.

Linda Amidei ha messo in mostra due prestazioni straordinarie, conquistando un 3^ posto nella prima gara e un 2^ posto nella competizione di domenica. Anche Giorgia Sala è salita sul podio, ottenendo un meritato 3^ posto. Nel frattempo, Vittoria Giacomelli ha trionfato nella classifica Aspiranti, aggiudicandosi la vittoria.

Nel Gigante di sabato, buone prestazioni anche da parte di Eleonora Pizzi, che ha sfiorato il podio con un 4° posto, e di Giorgia Sala, che ha concluso la gara in 6^ posizione. Poco più indietro, Giulia Bonaso ha chiuso in 16^ posizione, seguita da Vittoria Giacomelli al 17^ posto. A seguire, Clelia Milani si è piazzata 29^, Aurora Cervini 44^ ed Elisa Bormolini 46^.

Nella seconda gara, segnata dai podi di Amidei e Sala, ha brillato il 7^ posto di Vittoria Giacomelli, che ha conquistato anche il 1^ posto nella classifica Aspiranti. A seguire, Eleonora Pizzi ha chiuso in 11^ posizione, mentre Giulia Bonaso si è classificata 28^. Clelia Milani ha ottenuto il 32^ posto, Elisa Bormolini il 40^ e Aurora Cervini il 41^. Entrambe le gare sono state vinte da Sofia Amigoni.

Nella prima gara maschile, il migliore dei lecchesi è stato Matteo Vaglio, che ha sfiorato il podio con un ottimo 5^ posto, seguito da Raffaele Monaco, 6^. A completare la prestazione dei lecchesi, Giacomo Galli ha chiuso in 14^ posizione, Riccardo Mariuzzo in 21^, Ruggero Traniello in 24^, Nico Picech in 26^, Tommaso Vistali in 29^, Simone Tondale in 32^, Leo Lampugnani in 37^, Martino Galli in 53^, Ivan Bertoldini in 62^ e Luca Baragiola in 67^. Sono invece usciti nella seconda manche Alessandro Pizzi e, nella prima, Giorgio Ferri e Marco Balen.

Infine, nella gara di domenica, Giacomo Galli ha concluso in 10^ posizione, seguito da Nico Picech, 14^. A seguire, Riccardo Mariuzzo ha chiuso in 20^ posizione, Alessandro Pizzi in 21^, Simone Tondale in 26^, Leo Lampugnani in 31^, Martino Galli in 35^, Tommaso Vistali in 37^, Marco Balen in 46^, Edoardo Carraro in 48^, Ivan Bertoldini in 53^ e Luca Baragiola in 57^. Nella prima manche sono usciti Giorgio Ferri e Matteo Vaglio, mentre Ruggero Traniello non è partito.