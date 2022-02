Sci Club Lecco: tre podi alle Fis Regionali dell’Aprica con Bertoldini, Bianchi e Parravicini

Andrea Bertoldini fa suo il 3° posto nel Gigante di venerdì

Luca Bianchi e Sofia Parravicini secondi tra gli Aspiranti nella gara di sabato

APRICA – Risultati più che positivi per lo Sci Club Lecco ottenuti nella due giorni di gare Fis Junior Regionali Giovani che si sono svolte venerdì e sabato all’Aprica con due gare maschili e due femminili di Gigante. Tra le fila del team lecchese, da segnalare il rientro di Diana Camozzini dopo un anno di stop a seguito di un brutto infortunio.

Risultati alla mano, ottime gare per Andrea Bertoldini 3° nella gara di venerdì, mentre sabato nella classifica Aspiranti finiscono sul podio Luca Bianchi 2° e Sofia Parravicini 2^.

Nella gara di venerdì, al femminile è Diana Camozzini a mettersi in evidenza facendo registrare il miglior tempo delle lecchesi, conquistando la 9^ posizione in 2’07”01. Bene anche Sofia Parravicini 14^ assoluta a 5^ tra le Aspiranti (classe 2004 – 2005). A seguire: Greta Canepari 36^, Federica Piscetta 48^, Rebecca Meles 57^, Gemma Binelli 67^ e Nella Pomoni 70^. Fuori nella prima manche Ginevra Riccio.

Nella gara maschile grande prestazione di Andrea Bertoldini che sale sul podio chiudendo al 3° posto col tempo di 2’02”70. Più dietro Mattia Zanni 23°, Gabriele Bianchi 24°, Ruggero Traniello 30°, Nico Picech 32° e Simone Tondale 60°. Fuori nella prima manche Francesco Peccati.

Nella gara di sabato, al femminile un’ottima Sofia Parravicini chiude all’8° posto salendo sul podio della classifica Aspiranti facendo suo il 2° posto. A seguire: Greta Canepari 33^, quindi Rebecca Meles 44^, Gemma Binelli 55^, Nella Pomoni 60^ e Ginevra Riccio 62^. Fuori nella seconda manche Federica Piescetta e Diana Camozzini.

Nella gara maschile un ottimo Bertoldini sfiora il podio chiudendo in 5^ posizione seguito da Luca Bianchi anche lui autore di un’ottima gara chiusa al 6° posto assoluto che gli è valso il 2° posto nella classifica Aspiranti. Molto bene anche Nico Picech che taglia il traguardo in 12^ posizione assoluta e 5° tra gli Aspiranti, quindi Ruggero Traniello 18° (9° Aspirante), Francesco Peccati 20°, Gabriele Bianchi 27° e Simone Tondale 62°. Fuori nella prima manche Mattia Zanni.

Soddisfatto lo staff tecnico che per voce di Pierfrancesco Dei Cas commenta: “Siamo molto soddisfatti e contenti per le prestazioni di tutti gli atleti. Da sottolineare il podio di Bertoldini nella gara di venerdì e in quella di sabato l’ottimo risultato di squadra dove dei sette ragazzi in gara del team maschile, sei si sono classificati nei primi 30. Molto bene anche le ragazze con Camozzini al rientro dopo un anno di stop e Parravicini ma in generale anche il team femminile ha fatto molto bene”.