Prima vittoria in Coppa Europa per l’atleta dello Sci Club Lecco

“Sono contento. La vittoria in Super G non me l’aspettavo”

SARENTINO – “Sono proprio contento, anche perché la vittoria di oggi in Super G non me l’aspettavo”. Davide Cazzaniga non si scompone dopo la sua prima vittoria in Coppa Europa conquistata oggi, venerdì, sulle nevi di Sarentino.

“Purtroppo è la prima vittoria – scherza Davide – Ma l’auspicio è che sia foriera di altre vittorie”. Nessuna dedica per questo primo posto ma un ringraziamento “ai miei allenatori di oggi e di ieri”.

Una gara perfetta quella sfoderata da Davide oggi che lo ha visto al traguardo con il tempo di 1’18”04, dietro di lui, a solo un centesimo di secondo di distacco, l’austriaco Stefan Babinsky, mentre il terzo posto è andato allo statunitense Thomas Biesemeyer che ha fatto registrare 14 centesimi di ritardo sul velocissimo Cazzaniga. Nulla da fare invece per Nicolò Molteni tradito da un errore.

Una vittoria che segue il terzo posto conquistato proprio ieri, giovedì, in Discesa Libera. A dimostrazione di come il “Cazza” stia attraversando davvero un grande momento di forma.

Capitolo Sarentino chiuso e adesso si guarda ai prossimi appuntamenti, Hinterstoder prima sempre in Coppa Europa e poi le finali in programma a Sella Nevea.