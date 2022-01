Sci, Coppa Europa. Super Molteni è 2° nel Super G di Saalbach

Coppa Europa. Super Molteni è 2° nel Super G di Saalbach

SAALBACH – HINTERGLEMM – Giornata da incorniciare quella di oggi, giovedì 27 gennaio, per Nicolò Molteni (Esercito – Sci Club Lecco), che nel Super G di Saalbach ha conquistato il 2° posto. Una gara fantastica quella di Molteni che non è riuscito a vincere per una manciata di centesimi, sono stati solo 7 infatti quelli che lo hanno separato da Giovanni Franzoni, 1° in 1’21”89. Per Molteni un 2° posto che resta un grande risultato a testimonianza dell’ottimo stato di forma del giovane velocista classe 1998. Sul terzo gradino del podio è finito l’austriaco Julian Schuetter (1’21”99).

Nei due giorni precedenti, martedì e mercoledì, Molteni è stato impegnato, sempre in Coppa Europa, in due Discese Libere.

Nella prima ha chiuso al 20° posto col tempo di 1’24”21, gara vinta dal canadese James Crawford (1’23”38); nella seconda gara Molteni ha concluso in 33^ posizione col tempo di 1’24”78, gara vinta nuovamente da canadese James Crawford (1’22”99).