Sci. Il lecchese Luca Resinelli pronto per la Coppa Europa

Esordio stagionale per lui.

Le gare il 9 e il 10 dicembre.

LECCO – Il lecchese Luca Resinelli è pronto per l’esordio stagionale in Coppa Europa. Il giovane, che la scorsa primavera ha vinto la medaglia d’argento in Supergigante e quella di bronzo in Discesa libera ai Campionati Italiani Giovani, correrà sulle piste che conosce meglio, quelle di Santa Caterina.

Il ventenne ha iniziato a gareggiare per lo Sci Club Santa Caterina, anche se adesso veste i colori del Reit Ski Team Bormio, la società dei fratelli Martinelli.

“Mi è stata offerta la possibilità di partecipare in Coppa Europa, una buona occasione per mettersi in gioco e gareggiare contro atleti più esperti di me, contro atleti che hanno magari già fatto la Coppa del Mondo” ha dichiarato Luca.

Resinelli, dopo i risultati ottenuti nel finale della scorsa stagione, è stato inserito nel gruppo degli “osservati”, l’anticamera della nazionale. “Per me è stato un grande onore – conclude il ragazzo – spero di riuscire a mettermi in mostra e meritarmi ulteriori convocazioni nelle selezioni.”

Luca farà lunedì 9 la gara di Supergigante e martedì 10 la Supercombinata, supergigante abbinato allo slalom.