Sci Nordico. A Dobbiaco, 3^ giornata Campionati Italiani staffette per società e comitato

Aksel Artusi al 5° posto con Alpi Centrali B

DOBBIACO – A Dobbiaco, sabato, si è svolta la 3^ giornata dei campionati italiani di sci nordico, staffette per società e per comitato. sugli scudi Aksel Artusi che ha ottenuto il 5° posto con Alpi Centrali B.

In gara per comitato le categorie Under 16/18 /20 e per società le Assolute. Miglior risultato dei lecchesi è stato il 5° posto ottenuto nella categoria Giovani maschile da Aksel Artusi schierato nella formazione Alpi Centrali B.

Una scelta che ha fatto arricciare il naso a non poche persone, dato che il fondista valsassiense è stato protagonista per tutta la stagione e anche in questa occasione ha ottenuto il 4° tempo parziale staccando di ben 26” l’atleta schierato nella formazione Alpi Centrali A salita sul podio col 2° posto.

Il titolo è stato vinto dal quartetto del Veneto A col tempo complessivo di 1h14’48” ottenuto dopo quattro frazioni (le prime due in TC e le ultime due in TL) di 7,5km, al secondo posto come già detto il quartetto lombardo delle Alpi Centrali A composto da Gabriele Matli, Mauro Balmetti, Lorenzo Moizi e Teo Galli che conclude in 1h15’56”; a completare il podio il comitato Alto Adige A con 1h16’21”.

Per Alpi Centrali B che ha visto nelle prime tre frazioni Gioele Gaglia, Davide Negroni e Federico Pozzi prima dell’ultima frazione di Aksel Artusi, ha chiuso al 5° posto in 1h17’16”. Gli altri lecchesi presenti hanno visto Federico Bergamini schierato nella prima frazione in Alpi Centrali C conquistare il 18° posto con 1h23’17” e Luca Colombo in Alpi Centrali E in quarta frazione, ottenere il 31° posto con 1h30’31”.

Passando alla categoria Giovani femminile, ci sono due formazioni lombarde sul podio, a vincere il titolo è stata Alpi Centrali A composta da Lucia Isonni, Denise Dedei e Veronica Silvestri che dopo tre frazioni da 5km (la prima in TC e le altre due in TC) fermano il cronometro a 37’30”7. Seguono la Valle d’Aosta A che arriva in 38’03”0 e l’altra formazione lombarda, Alpi Centrali B composta da Giulia Negroni, Martina Ielitro e Manuela Salvadori arrivate in 38’03”1.

Elena Rossi schierata in seconda frazione in Alpi Centrali C assieme a Cassandra Bonaldi e Francesca Cola, con 39’24” si prende il 7° Posto. Camilla Crippa terza frazionista di Alpi Centrali E, assieme a Chiara Ielitro e Lucrezia Galli, con 46’14”9 conclude al 21° posto.

Ultima lecchese presente è stata Laura Colombo in gara nella staffetta mista del Cs Esercito formazione C, tre frazioni, le prime e l’ultima maschili di 7.5km e quella centrale femminile di 5km, tecnica classica in prima e libere le successive. 9° posto per la squadra con la valsassinese in seconda frazione, 49’37”3 il tempo ottenuto dal terzetto del Cs Esercito.

A vincere il titolo le Fiamme Oro con Dietmar Nokler, Anna Commarella e Federico Pellegrino che fermano il cronometro a 47’29”1, dietro il terzetto delle Fiamme Gialle composto da Giandomenico Salvadori, Lucia Scardoni e Davide Graz arrivato in 47’33”3. A completare il podio l’Esercito A con Paolo Ventura, Elisa Brocard e Francesco De Fabiani con 47’38”0.