Sci nordico. Anna Rossi e Laura Colombo in Coppa Europa a Tarvisio

TARVISIO – Tre giorni di gare, da venerdì sino a domenica, per la tappa italiana della Coppa Europa di sci nordico. Prima giornata dedicata alla sprint in tecnica libera a cui è seguita una gara in tecnica classica di 5km per le Under 20 e di 10km per le altre, a chiudere nella giornata di domenica una 7,5km in tecnica libera per tutte.

Anna Rossi nello sprint

Prima le qualifiche con le prime 30 a proseguire nel cammino, Anna Rossi rappresentante del Cs Carabinieri, passa la prima scrematura ma si arrende subito nei quarti classificandosi al 18° posto conclusivo. “Non sono molto soddisfatta di come è andata la gara, abbiamo avuto problemi di materiale e non abbiamo potuto riconfermare i buoni piazzamenti di squadra degli appuntamenti precedenti”.

Laura Colombo del Cs Esercito non riesce in questa stagione a confermare quanto di buono aveva fatto nelle stagioni passate, 38° tempo in qualifica e subito fuori dal proseguo della competizione.

Seconda giornata di gare in tecnica classica

Sono due i giri da 2,5km da sciare per le Under 20, gara parallela per le prime due della classifica la ceca Barbora Havlickova e l’elvetica Anja Weber: dopo metà gara sono staccate di 5 decimi e al traguardo un solo secondo e otto decimi separa le due atlete. Anna Rossi conclude al 17° posto a 47”2 (ne aveva 16 e mezzo a metà gara) ma tutto sommato è un risultato che soddisfa la lecchese: “Sono abbastanza soddisfatta della gara soprattutto per le sensazioni che ho avuto, mentre invece ieri nella sprint ero molto delusa”. Gara sfortunata invece per Laura Colombo, una brutta caduta costringe la lecchese al ritiro con tappa successiva al pronto soccorso con una spalla dolorante, fortunatamente nulla di grave ma gara successiva solo da spettatrice.

Ultima giornata e ritorno alla tecnica libera

Questa volta tocca alla francese Julie Pierrel salire sul gradino più alto del podio della 7,5km free, 20’23”8 con ancora l’elvetica Anja Weber al secondo posto e ancora più vicina, questa volta 1 solo secondo divide le prime due ma c’è da dire che l’elvetica ai 5km aveva un buon vantaggio di 7”3 che ha visto sfumare sul finale per il forte recupero della francese. Dietro Anna Rossi conclude la sua prova al 18° posto in 21’31”3 a 1’07”5 dalla vetta: “Come ieri sono abbastanza soddisfatta, quest’anno ho faticato nelle gare lunghe, invece in questo week end ho avuto sensazioni positive sia nella tecnica classica che nella libera, un po’ meno soddisfatta della sprint soprattutto dopo la medaglia d’argento del campionato italiano. Però è andata così ed è inutile recriminare. Adesso mi aspettano la settimana prossima i campionati italiani a Falcade, una sprint in tecnica classica e una 5km sempre in classico”.