Sci nordico. Campionato Italiano e Coppa Italia Rode, Laura Colombo conclude al 5° posto

Ultime gare con la 30km al femminile e la 50km al maschile

Bene la valsassinese del Cs Esercito

PRAGELATO (TO) – Da venerdì 22 marzo fino a mercoledì 27, sulla pista Pierino Peyrot, si sono disputati i Campionati Italiani e la Coppa Italia Roda di sci nordico. Dopo le prime gare (leggi qui), ieri mattina gli atleti si sono misurati nella gara più lunga: 30km al femminile e 50km al maschile, Tecnica Classica e partenza Mass Start.

Sotto una fitta nevicata hanno gareggiato 19 atlete (9 Under 23) e 33 atleti (11 Under 23), presenti anche due gemelle Estoni Kaidy e Keidy Kaasiku capace di vincere la Under 23 con 1h23’13” entrambe arrivate con lo stesso tempo. Bene la valsassinese di Primaluna Laura Colombo (Cs Esercito) al 5° posto con 1h37’14”9, peccato Laura sia caduta perdendo un piazzamento migliore. A vincere il titolo Italiano è stata Martina Di Centa (Cs Carabinieri) con 1h34’02”, nella Under 23 vince Ylvie Folie (Cs Carabinieri) con 1h37’19”.

Le prime 10 atlete della 30km

1^ Martina Di Centa 1h34’02” (Cs Carabinieri), 2^ Ganz Caterina 1h34’42” (Fiamme Gialle), 3^ Francesca Franchi 1h34’52” (Fiamme Gialle), 4^ Kaidi Kaasiku 1h35’13” (Estonia), 5^ Keidy Kaasiku 1h35’13” (Estonia), 6^ Martina Bellini 1h37’12” (Cs Esercito), 7^ Laura Colombo 1h37’19” (Cs Esercito), 8^ Ylvie Folie 1h37’19” (Cs Carabinieri), 9^ Nadine Laurent 1h37’57” (Fiamme Oro), 10^ Elisa Gallo 12h38’49” (Fiamme Gialle).

Il titolo della 50km va a Fabrizio Poli negli Assoluti e negli Under 23 vince Denis Doliana.

Per il titolo Assoluto della 50km in Tecnica Classica vince Fabrizio Poli (Cs Esercito) con 2h29’50”, nella Under 23 il titolo vince il carabiniere Denis Doliana con 2h31’24”.

I primi 10 atleti nella 50km

1° Poli Fabrizio 2h29’50” (Cs Esercito), 2° Ivan Mariani 2h30’01” (Cs Carabinieri), 3° Lorenzo Romano 2h30’07” (Cs Carabinieri), 4° Federico Pellegrini 2h30’52” (Fiamme Oro), 5° Simone Daprà 2h30’57” (Fiamme Oro), 6° Luca Del Fabbro 2h31’17” (Fiamme Gialle), 7° Giandomenico Salvadori 2h31’23” (Fiamme Gialle), 8° Denis Doliana 2h31’24” (Cs Carabinieri), 9° Martin Coradazzi 2h31’27” (Cs Esercito), 10° Dietmar Noeckler 2h31’28” (Fiamme Oro).