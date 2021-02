Successo individuale e a squadre nella categoria Master

“Ero anche l’unica della mia categoria, diciamo che mi son trovata nel posto giusto al momento giusto”

LECCO – “Mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto”. Con una buona dose di ironia Stefania “Steppo” Valsecchi ha commentato le sue ultime performance scialpinistiche con la maglia dell’As Premana. Un primo posto a Santa Caterina Valfurva, lo scorso gennaio, nel campionato italiano di scialpinismo: “In realtà sono arrivata ultima delle donne ma ero l’unica Master i gara mentre tutte le altre erano della categoria Elité così sono salita sul gradino più alto del podio”.

Ieri, ad Albosaggia, la Steppo ha partecipato con Monica Sartogo al campionato nazionale a squadre, 1800 metri di dislivello con 4 cambi pelle e arrivo in salita: “Eravamo dieci coppie di donne e per colpa mia, Monica è fortissima, siamo arrivate ultime. Però anche questa volta eravamo l’unica coppia Master così siamo saliti sul primo gradino del podio. Essere al posto giusto nel momento giusto – ha scherzato Steppo -. Detto questo ci tengo a sottolineare che non sono campionessa nazionale perché il regolamento prevede che bisogna essere almeno in tre. Al di là di tutto sono contenta perché è stata una bella esperienza e mi sono divertita”.