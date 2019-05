“Correte gente, che i più matti sono pure i più furbi!”

Iscrizioni da venerdì 24 maggio sul sito ufficiale della gara

LECCO- Uno degli appuntamenti lecchesi più attesi, un’opportunità per accettare la sfida e mettere alla prova i propri limiti, un’evento sportivo unico nel suo genere: ScigaMATT 2019, l’Urban Trail a ostacoli più pazza e divertente dell’estate.

La data da mettere in calendario per potersi iscrivere all’iniziativa sportiva ScigaMATT 2019 è venerdì 24 maggio:

Infatti dalle ore 12.00 di venerdi 24 maggio, sul sito http://www.scigamatt.com/site/ index.php, in collaborazione con Digital Partner Nextmove, sarà possibile accettare la sfida ed essere uno dei 1.000 matti che il 14 settembre partiranno per la conquista della città di Lecco.

Sul sito, in fase d’iscrizione, sarà anche possibile acquistare i gadget ScigaMATT da ritirare al momento della consegna del proprio pettorale/pacco gara.

Il prezzo promozionale viene riservato per i primi 200 iscritti, quindi gli organizzatori dell’iniziativa affermano: “Correte gente, che i più matti sono pure i più furbi!”

“E se non si è ancora pronti, un’aiuto da non perdere anche per tutte quelle donne che vogliono cimentarsi con l’attività fisica per arrivare pronte alla prova costume” – affermano gli organizzatori dell’iniziativa ScigaMATT , che propongono in collaborazione con gli amici di ASPIS A.S.D. , una giornata di allenamento e di preparazione presso l‘Olympus Hills Arena a Mandello Del Lario, dove saranno presenti istruttori certificati ed i favolosi ostacoli della Olympus Hills Arena.

Per partecipare allo ScigaCAMP bisogna semplicemente compilare questo form https://forms.gle/ ZDMcQZ6rYMwrXiSB8 .

Inoltre si ricorda il necessario contributo di €10, da pagare in loco, un costo comprensivo di assicurazione, tesseramento annuale ASPIS e gadget targato ScigaMATT/Aspis.

Anche quest’anno ScigaMATT sarà tappa del Campionato Italiano OCR 2019, giunto alla sua 5′ edizione, che riunisce le migliori corse OCR agonistiche italiane, gare valevoli per le qualificazioni agli OCR European Championships; ScigaMATT sarà anche valevole per il Campionato Regionale Lombardia 2019.

Un’altra data da mettere in calendario è sabato 14 settembre, il giorno ufficiale ScigaMATT 2019 Urban Obstacle Race che si terrà a Lecco.