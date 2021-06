Scuderia Abs Sport, podi e piazzamenti tra Rally e Salita

Rally del Taro valido per l’IRC CUP e la salita Verzegnis – Sella Chianzutan valida per il TIVM

Risultati significativi alla Scuderia oggionese, protagonista con Pedrini – Tarzia, Carrara – Bianco e il giovane Maroni Junior

TORNOLO – Di nuovo in evidenza la Scuderia Abs Sport. Dal Rally Internazionale del Taro valido per l’IRC Cup sono arrivati due splendidi piazzamenti con Alessandro Pedrini – Lena Tarzia e Mirko Carrara – Beniamino Bianco, i primi secondi nella classe R3C, gli altri quarti nel Trofeo Peugeot e quinti nella classe R2B che vedeva al via ben 22 equipaggi.

Soddisazione ma anche un po’ di rammarico per Pedrini – Tarzi a per una piazza d’onore che premia l’impegno e la costanza dell’equipaggio di Albino, che non si è risparmiato fino all’arrivo malgrado un problema ai freni riscontrato sulla loro Renault Clio nell’ultima prova speciale.

Dice Alessandro: “All’inizio della prova finale abbiamo sentito la nostra Clio che non era reattiva nella frenata, sentivamo anche un rumore. Ci siamo fermati in prova per capire cosa era successo ma non siamo riusciti a spiegarci cos’era effettivamente accaduto. Tutto questo ci ha fatto perdere tempo prezioso, ed anche se siamo arrivati secondi di classe all’arrivo non eravamo particolamente contenti, pur tenendoci stretto il podio finale che rimane sempre un bel risultato. Ora dovremo capire con i tecnici del team dove possiamo migliorare sia io che la vettura”.

Il doppio piazzamento del giovane Carrara con il presidente Bianco nell’affollata classe R2B è stato salutato all’arrivo con gioia. Innanzitutto per la grinta mostrata da Mirko che nel finale di rally è andato a prendersi di forza la top five, guadagnando punti preziosi per la classe e il Trofeo Peugeot.

“Mirko è un ragazzo giovane ma che stato dimostrando di essere un ottimo pilota, crescendo gara dopo gara – afferma il presidente – navigatore Bianco -. Ed anche nei momenti difficili, come l’inizio del rally in cui la tensione si è fatta sentire, è uscito bene mantenendo la concentrazione, andando poi a recuperare nel finale la quinta piazza che è un bel premio. Le prove del Taro è noto che sono molto insidiose, ed averle superate senza commettere errori è un bel banco di prova per il prosieguo dell’IRC Cup a cui teniamo molto vista la qualità dei protagonisti e l’importanza del campionato e del Trofeo Peugeot”.

Al Taro, nel rally Nazionale, erano presenti anche Gianluca Crippa e Giada Pecis con la Skoda Fabia R5, ma la loro gara è stata sfortunata e breve a seguito di una toccata nella prima e temutissima speciale.

Dai Rally alla Salita con il valsassinese Giancarlo Junior Maroni secondo di classe con l’Osella PA 21 Jrb Suzuki nella classica friulana Verzegnis – Sella Chianzutan, valida per il TIVM. Poteva andare meglio per Maroni, ma un errore al primo chilometro di gara 1 con tanto testacoda di 360° gradi, di fatto ha condizionato il risultato finale. In classifica si è piazzato 11° nell’assoluta e secondo di classe E2SC per le vetture con propulsore motociclistico, ripetendo lo stesso piazzamento dell’altra settimana colto nella Sarnano – Sassotetto valida per il CIVM.

“Peccato per l’errore commesso su una curva medio veloce che piegava sulla destra – afferma Giancarlo -, ho esagerato con il gas perdendo così aderenza nel retrotreno e girandomi in senso opposto del percorso. Sono rimartito ma oramai la gara era compromessa. Mi sono comunque concentrato per la successiva manche e alla fine è arrivato un secondo posto di classe che gratifica il mio team che di fatto è la mia famiglia che mi segue sempre con tanta passione. Ora ci riporveremo tra un paio di settimane nel trofeo Vallecamonica, la Malegno – Ossimo – Borno, un’altra gara classica delle salite nazionali a cui ci tengo molto per il prestigio della salita bresciana e il colore che c’è attorno alla gara, unico e inimitabile”.