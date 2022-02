Seconda fase dei societari di cross, lecchesi verso le nazionali di Trieste

Saranno sei le formazioni lecchesi che parteciperanno alle finali nazionali

A Brescia Elisa Pastorelli (Atletica Lecco) chiude nella top ten tra le Assolute

BRESCIA – Dopo la seconda fase dei campionati di società di corsa campestre, è stata stilata la classifica regionale, classifica che vedrà le prime cinque formazioni maschili di ogni categoria (partendo dagli Allievi per passare agli Juniores e agli Assoluti) classificate col miglior punteggio; tutte le formazioni femminili che siano entrate nella classifica dopo le fasi regionali e le squadre già qualificate di diritto dopo i campionati italiani dello scorso anno, staccare il pass per la rassegna tricolore in programma a Trieste il 13 marzo.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Us Derviese e Cs Cortenova tra gli Allievi/e

Si qualificano l’atletica Lecco e l’Us Derviese tra gli Allievi, per i manzoniani 2° posto con 21 punti dietro alla Pro Patria Milano, la Derviese si classifica al 4° con 30 punti, al femminile saranno le atlete del Cortenova a disputare la finale, per loro 5° posto regionale con 50 punti.

Juniores, Atletica Lecco Colombo Costruzioni presente con entrambe le formazioni

Al maschile erano già qualificati di diritto essendo campioni in carica, ma si sono presentati comunque sul campo nella prima fase di selezione e pur senza il loro atleta di punta fermo per una microfrattura. Avevano ottenuto il 4° posto parziale con 36 punti, le compagne di squadra si sono presentate in forze solamente alla seconda fase e staccano il pass grazie ai 37 punti ottenuti che vale il 4° posto regionale.

Seniores, presente solo la squadra femminile

Saranno solo le giallo blu a prendere parte come squadra alla finale nazionale, 36 punti ottenuti nella prima prova e 4° posto nella classifica regionale, a loro potranno aggiungersi individualmente gli atleti che hanno ottenuto il minimo di partecipazione e al maschile ci sono Mattia Padovani, Mattia Sottocornola, Marco Aondio che possono partecipare ai campionati italiani.

A Brescia, Francesco Raineri sul podio tra gli Allievi

Bissa il piazzamento della prima fase Francesco Raineri che anche a Brescia sale sul 3° gradino del podio. Vince la volata per il 5° posto Carlo Tagliabue della Derviese, i compagni di squadra Nicolò Vergottini e Giulio Mascheri concludono al 12° e 13° posto, Federico Meda chiude 15° per Lecco. Tra le Allieve in gara il terzetto del Cs Cortenova, la migliore è Aurora Combi col 21° posto seguita da Alessia Acquistapace e Cristina Mascheri al 23° e 24°.

Michela Gritti al 6° posto tra le Juniores

Cinque atlete per quattro posti in squadra nell’atletica Lecco Colombo Costruzioni tra le Juniores: la migliore è stata Michela Gritti col 6° posto, seguita da Marta Crippa 15^, Francesca Gnecchi 16^, Anna Panzeri 18^ e Rebacca Balbiani 21^.

Gare Seniores incomplete, Elisa Pastorelli nella top ten

Al femminile al via sui 7,5km è stata la sola Elisa Pastorelli a prendere parte alla prova, per lei 10° posto Assoluto e 3^ promessa, al maschile hanno gareggiato Simone Bossetti e Walter Palladino che hanno ottenuto il 57° e 58° posto Assoluto e l’11° e 12° tra le Promesse.