Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Giana Erminio-Lecco

Il match Giana Erminio-Lecco si disputerà sabato 16 novembre alle ore 17:30

Blucelesti a caccia della seconda vittoria della gestione Volpe

LECCO – Si avvicina la prossima gara di campionato per la Calcio Lecco, uscita con più di un rammarico dal Rigamonti-Ceppi nell’ultimo turno contro la Virtus Verona. Sabato 16 novembre i ragazzi di mister Volpe potranno già rifarsi nella trasferta di Gorgonzola contro la Giana Erminio, il calcio d’inizio è previsto alle 17:30.

Oggi è stata aperta la vendita dei biglietti del settore ospiti per la partita valida per la 15^ giornata di Serie C al costo di € 5 più diritti di prevendita e commissioni. I tagliandi sono disponibili online sul sito TicketOne e in tutte le rivendite abilitate VivaTicket e saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di venerdì 15 novembre. Mentre, il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio Comunale.

Ci si attende una reazione d’orgoglio dei blucelesti che mancano, soprattutto, di grinta sotto porta e spesso calano vistosamente nei secondi tempi. Inoltre, è importante trovare la vittoria perchè il Lecco staziona in centro classifica, a solo una lunghezza dalla zona play-off e cinque da quella play-out. Bisogna, perciò, mettere una maggiore distanza di sicurezza in termini di punti per evitare future spiacevoli sorprese.