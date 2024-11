Serie C. Solo un punto per il Lecco contro la Virtus Verona

Lecco-Virtus Verona finisce 1-1: un punto che non smuove la classifica di entrambe le squadre

Al rigore di Lepore al 7′, risponde Zarpelloni al 14′

LECCO – Il Lecco pareggia 1-1 con la Virtus Verona, una partita a tratti dominata dalla formazione di Volpe, ma, ancora una volta, i blucelesti sono sia sfortunati che poco cinici sotto porta. Nel primo tempo i blucelesti hanno dominato e gli ospiti hanno approfittato dell’unico errore difensivo lecchese trovando il gol.

Nella ripresa partita più equilibrata con il Lecco in proiezione offensiva ma gli ospiti più aggressivi in ripartenza. Infatti, gli uomini di Fresco hanno anche avuto diverse chance di portarsi in vantaggio. Un punto a testa che in sostanza non serve a nessuna delle due. Le ambizioni del Lecco di portarsi in zona playoff devono essere ridimensionate ai risultati che sta ottenendo sul campo: 4 punti in tre partite.

Alla sua terza gara alla guida del Lecco, mister Volpe continua con le stesse scelte delle due partite precedenti. Furlan in porta, solita difesa a quattro con Kritta e Lepore sulle fasce laterali. Galli mediano affiancato da Ionita e Frigerio. Dietro le punte Sipos e Galeando c’è Mattia Tordini.

Sul fronte opposto il Verona di Fresco schiera il 3-4-2-1 con Sibi tra i pali; Daffara, Toffanin, Munaretti in difesa. Mentre a centrocampo Calabrese, Mehic, Metlika e Amadio. In appoggio all’unica punta Pagliuca la coppia formata da Zarpellon e Rispoli.

Cronaca

Buon Lecco in avvio che porta subito pressione alta alla difesa della Virtus Verona, la prima conclusione arriva al 3′ con Galeandro (L), imbeccato da Tordini (L), ma sul suo tiro Sibi (V) ci mette una pezza. Al 6′ ci prova ancora Galenadro (L) questa volta da fuori cercando l’angolino basso alla sinistra del portiere avversario.

Sibi (V) respinge vicino e Galli (L) è in agguato sulla respinta, ma su di lui frana un difensore e per l’arbitro è rigore. Dagli undici metri, al 7′, ci va Lepore (L) che non sbaglia e mette la palla alla destra dell’estremo difensore veneto, Lecco in vantaggio.

Il Verona fatica a trovare spazi in avanti con il Lecco ben piazzato e in pieno controllo, però gli ospiti alla prima imbucata trovano il gol del pareggio. Al 14′, Celjak cicca l’uscita e lascia la corsia laterale libera per l’incursione di Amadio (V) che alza la testa e trova il buon inserimento di Zarpelloni (V) che la piazza col piatto sul primo palo, Furlan (L) non può far nulla.

Di nuovo vicino al gol il Lecco con una bella combinazione da corner, al 26′, Lepore (L) per Galeandro (L) che gliela restituisce, il terzino va a cross che diventa un tiro, Sibi (L) smanaccia in angolo. Punizione per i blucelesti al 32′, su cui ci arriva bene Celjak (L) che indirizza verso la porta, Tordini (L) cerca la deviazione vincente ma sbatte contro il palo.

Tante interruzioni negli ultimi dieci minuti di gara, ma niente di eclatante da parte delle due squadre a parte il tiro dai 30 metri di Galli (L) al 36′. Nel primo tempo si è visto un buon Lecco che ha provato con continuità a costruire gioco ed azioni da rete, ma bisogna pungere di più per portare a casa i tre punti.

Secondo Tempo

Cambio subito in apertura per il Lecco: dentro Ilari e Rocco per Ionita e Galeandro. Prima occasione della ripresa è la squadra di Fresco da corner Rispoli (V) trova una deviazione in mischia interviene in tuffo Furlan (L). I blucelesti tengono bene la palla in proiezione offensiva ma, sono gli ospiti a rendersi pericolosi al 56′ con Amadio (L) che trova sulla sua strada Furlan (L) a difesa del primo palo.

Il Lecco fatica negli ultimi 25 metri e per questo Volpe sceglie di mettere forza fresca sulla trequarti: Mendoza per Tordini e Zuberek per Sipos. Proprio il polacco prova subito a cercare il gol, al 73′, con il tiro a volo che esce di poco a lato della porta difesa da Sibi (V) .

Grande occasione per il Verona all’85’, Calabrese (V) supera con un pallonetto Furlan (L) e per fortuna del Lecco la palla si stampa sulla traversa. Un minuto dopo blucelesti in attacco Frigerio (L) tenta la conclusione dal limite ma Sibi (V) risponde in tuffo a respingerla. Assalto finale del Lecco, il Verona si difende stretto in area perciò i blucelesti ci provano da fuori: la conclusione di Mendoza però finisce alta. Finale teso con Furlan che inveisce contro la Sud dopo che gli è arrivato un petardo a mezzo metro di distanza.

Risultato giusto per entrambe le squadre scese in campo al Rigamonti-Ceppi: meglio il Lecco nel primo tempo e la Virtus nella ripresa. Manca l’aggressività sotto porta ai blucelesti che non riescono a portare palla in area avversaria, c’è da migliorare e molto su questo aspetto fondamentale.

Tabellino

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore, Cejlak, Battistini, Kritta; Frigerio, Galli, Ionita (46′ Ilari); Tordini (64′ Mendoza); Galeandro (46′ Rocco), Sipos. All. Volpe

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Sibi; Daffara, Toffanin, Munaretti (32′ Catena); Calabrese, Mehic, Metlika, Amadio (84′ Manfrin); Zarpellon, Rispoli; Pagliuca. All. Fresco

Marcatori: 7′ Lepore (L) Rig., 14′ Zarpelloni (V)

Arbitro: Esposito di Napoli coadiuvato da Raccarello di Viterbo e Minutoli di Messina, quarto uomo Vincenzi di Bologna.

Ammoniti: Metlika (V), Mehic (V), Gatti (V)

Espulsi:

Classifica

Padova 35

Vicenza 31

Trento 25

FeralpiSalò 25

Atalante U23 23

Alcione Milano 22

Lumezzane 21

Novara 20

Renate 19

Virtus Verona 19

Lecco 19

Albinoleffe 17

Giana Erminio 15

Pro Vercelli 15

Arzignano 14

Caldiero Terme 14

Pro Patria 14

Pergolettese 13

Union Clodiense 7

Triestina 6